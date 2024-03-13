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Верховний суд у Москві залишив без змін вирок правозахисникові Буткевичу
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Верховний суд у Москві залишив без змін вирок правозахисникові Буткевичу

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Максим Буткевич
Максим Буткевич. Фото: Оксана Маркарова/Facebook

Верховний суд у Москві, розглянувши касаційну скаргу, залишив без зміни вирок українському правозахиснику та антифашисту Максиму Буткевичу.

Про це Суспільному повідомив адвокат Буткевича Леонід Соловйов.

"Верховний суд залишив вирок Буткевичу без змін. Наша позиція була доволі проста: у кримінальній справі немає ніяких доказів того, що Буткевич здійснив злочин проти мирного населення. Крім його показань, де він зізнався. Він сказав, що він себе обмовив, бо йому обіцяли, що якщо він підпише те, що йому дадуть, то його обміняють швидко. І ще тому, що йому погрожували катуваннями. На жаль, сьогодні на це були закриті очі", — сказав він.

Адвокат зазначив, що захист Буткевича буде подавати скарги в президію Верховного суду.

"Будемо старатися зробити так, щоб у колонії він був усім забезпечений. Будемо сподіватися на швидкий обмін. Почуває він себе добре. Листи, нехай хоч із затримками, але він отримує. Тому більш чогось незаконного в колонії у нього немає", — сказав Соловйов.

Як пише Медіазона, Максим Буткевич брав участь у засіданні з відеоконференцзв'язку із СІЗО-1 Луганська.

Буткевич заявив, що обмовив себе. За його словами, крім його первісних свідчень, у справі немає інших доказів. Буткевич зазначив, що суд не намагався розібратися, чому раптом після двох місяців полону він змінив свої свідчення.

"Самообмовляння було зумовлене… З одного боку, мені було сказано, що якщо я погоджуся, то після засудження мене в стислий термін поміняють на засудженого військовополоненого ЗС РФ. Як інші аргументи мені було пояснено, що у разі відмови я буду підданий різним методам фізичного впливу. Деякі (методи, — ред.) мені продемонстрували", — сказав суддям Буткевич.

Хто такий Максим Буткевич

Він — журналіст та правозахисник, був активістом кампанії за звільнення з Росії українських політв'язнів, зокрема Олега Сенцова й Олександра Кольченка.

Буткевич також співзасновник "Громадського радіо", засновник центру прав людини ZMINA, був членом правління українського центру Amnesty International.

В березні 2022 року Максим Буткевич вступив до лав ЗСУ, воював на сході країни, але з червня 2022 року перебуває у російському полоні.

В окупованому Луганську в березні 2023 року Буткевича засудили до 13 років ув'язнення, звинувативши у нібито жорстокому поводженні з мирними жителями та застосуванні заборонених методів війни. В серпні апеляційний суд у Москві залишив вирок без змін.

Довгий час було невідомо, де саме перебуває Буткевич. Але 6 грудня адвокат Леонід Соловйов повідомив, що той перебуває у колонії у місті Хрустальний (колишньому Красному Лучі) на тимчасово окупованій території Луганської області. Однак точних даних про стан здоров'я та умови перебування немає.

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