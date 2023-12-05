Правозахисник Максим Буткевич перебуває у колонії у місті Хрустальний (колишньому Красному Лучі) на тимчасово окупованій території Луганської області. Наразі, повідомив його адвокат Леонід Соловйов, точних даних про стан здоров'я та умови перебування Максима, він не має. Проте сподівається, що він в порядку: адже у РФ мають призначити у Верховному суді засідання у справі Буткевича.

Про те, що отримав відповідь на свій запит про місцеперебування Буткевича від російської Федеральної служби виконання покарань, адвокат Леонід Соловйов розказав виданню "Ґрати" 5 грудня.

Як він уточнив Суспільному 6 грудня, про стан здоров'я та умови перебування Буткевича в колонії йому наразі детально невідомо.

"Я лише вчора (5 грудня — ред.) дізнався про нього та де він. Мені потрібно більше часу, щоб дізнатися про стан його здоров'я тощо, але, я думаю, що він в порядку, тому що ми повинні взяти участь у судовому засіданні у Верховному суді Росії", — розказав адвокат Суспільному.

Призначення розгляду справи Буткевича, за словами адвоката, вони поки очікують.

"Наразі ми чекаємо призначення у Верховному суді засідання у справі. Якщо це затягнеться, і нам не дадуть поспілкуватись перед тим, я поїду до нього", — додав адвокат.

Соловйов розказав Суспільному, що дані про місцеперебування Буткевича дозволять йому відвідати підзахисного.

"Мені ця інформація дає можливість відвідати його. Для родини — це можливість переписки, передач, побачень. Тепер потрібно напряму звертатись у цю колонію", — додав Леонід Соловйов.

7 листопада головна редакторка "Громадського радіо" Тетяна Трощинська повідомила, Максима Буткевича етапували невідомо куди і про його місцеперебування нічого невідомо з кінця серпня 2023 року.

Правозахисник та військовослужбовець Максим Буткевич перебуває у російському полоні з червня 2022 року.

В окупованому Луганську в березні 2023 року Буткевича засудили до 13 років ув'язнення, його звинуватили у нібито жорстокому поводженні з мирними жителями та застосуванні заборонених методів війни, в серпні апеляційний суд у Москві залишив вирок без змін.

Максим Буткевич — журналіст та правозахисник, допомагає біженцям, займається правами людини, досліджує мову ворожнечі. Він був активістом кампанії за звільнення з Росії українських політв’язнів, зокрема Олега Сенцова і Сашка Кольченка.

Буткевич також співзасновник "Громадського радіо", засновник центру прав людини "ЗМІНА", був членом правління українського центру Amnesty International. Останні роки відомий за своєю діяльністю в проєкті "Без кордонів", який допомагає шукачам притулку, внутрішнім переселенцям.

В березні 2022 року Максим Буткевич вступив до лав ЗСУ, воював на сході країни.

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