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"Страх вже зник": історія 63-річного волонтера з Рівненщини, який допомагає ЗСУ
ВОЛОНТЕРИВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

"Страх вже зник": історія 63-річного волонтера з Рівненщини, який допомагає ЗСУ

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З початку повномасштабного вторгнення РФ 63-річний пенсіонер Леонід Рокунець з Рівненщини збирає допомогу від інших волонтерів в Гощанській громаді та завозить її на фронт. За його словами, для бійців доставляє їжу, гуманітарну допомогу, а ще — металеві вироби, які військові використовують для оборони України.

Чоловік розповів Суспільному, що наразі готується до наступної поїздки, яка відбудеться у четвер, 14 березня. З міркувань безпеки, населений пункт, у який він їхатиме, не називав.

Леонід Рокунець працював сорок років вчителем географії, після повномасштабного вторгнення РФ зайнявся волонтерством:

"Співпрацюю із центром ковальства Гощанського відділення з самого початку, тому що потрібні бліндажі, траншеї. Навіть промислові підприємства не встигають виготовляти необхідні речі для будівництва цих фортифікацій. Зараз виготовляємо кирки великими партіями: до тисячі кирок і скоб. Через волонтерські центри надають метал. На волонтерських засадах організував збір вугілля, тому що без вугілля ніякої кірки не зробиш".

"Страх вже зник": історія 63-річного волонтера з Рівненщини, який допомагає ЗСУ
Фото: Суспільне Рівне

Готову продукцію з Рівного волонтери відправляють безпосередньо за призначенням у різні підрозділи, зазначив Леонід Рокунець. За його словами, Лиманський, Бахмутський та Запорізький напрямки — найбільш актуальні.

"Щотижня виробляють близько 150 кирок, декілька десятків монтажних лопаток і ломів. Зараз ми знаємо, що не тільки воїни, а й цивільні будують другу і третю лінію оборони. Тому й цивільним доставляємо продукцію різноманітну, продукти. Ми розуміємо, що там працюють десятки тисяч людей, але й таке маленьке виробництво, хай декільком сотням, але допомагає".

"Страх вже зник": історія 63-річного волонтера з Рівненщини, який допомагає ЗСУ
Фото надав Леонід Рокунець

Волонтер також поділився враженнями він поїздок на фронт:

"Страшно було, можливо, першого разу, коли поїхав. Не те що страшно, а незвично просто, що все зруйновано. Зараз страх вже зник, це як буденна справа. Я два роки постійно в дорозі, як кажуть, працюємо 24/7".

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