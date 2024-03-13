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Перекваліфіковуємось на FPV: миколаївський морпіх "Фенікс" розповів про власний досвід
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Перекваліфіковуємось на FPV: миколаївський морпіх "Фенікс" розповів про власний досвід

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Перекваліфіковуємось на FPV: миколаївський морпіх &quot;Фенікс&quot; розповів про власний досвід
Андрій "Фенікс". Фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Молодший сержант, командир відділення миколаївських морпіхів Андрій із псевдо "Фенікс" став до лав ЗСУ влітку 2022 року. Він працював штурмовиком та артилеристом, був на Донецькому напрямку, брав участь у кампанії на півдні України. Нині опановує керування FPV-дронамиВид безпілотників, що перетворені на дрони-камікадзе або дрони-бомбардувальники..

Історію українського захисника 13 березня 2024 року розповіли у пресслужбі 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Андрій здобував бойовий досвід в Україні, потім за кордоном. Зі слів чоловіка, по завершенню навчань пішов до 36-ї бригади. Разом з побратимами, розповідає "Фенікс", попрацював на різних напрямках, зокрема на Донецькому.

"Відрядили до дружнього підрозділу на Авдіївку. Перші три дні було складно, але згодом все налагодилось. Мені на Донбасі було складніше, бо ще не було того досвіду, який є зараз", — говорить Андрій.

У пресслужбі розповіли, що морпіх разом з піхотою брав участь у кампанії на півдні.

"Ми тримали позиції. Добратися туди найскладніше, тому що вся територія "пристрелена" і ти не знаєш, чого очікувати. Були обстріли з мінометів і "Градів" поблизу. Але нам вдалось", — каже Андрій.

Нині чоловік навчається керувати дронами. Говорить, що безпілотники — це доступність та зручність у використанні проти російської армії.

"Зараз перекваліфіковуємось на FPV. Це цікаво і відкриває гарні можливості з винищення ворога. Є певний азарт та доступність технологій, тому на цьому треба виїжджати. По-іншому у нашій справі не можна", — додає "Фенікс".

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