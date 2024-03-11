Щоб забронювати працівників від мобілізації, підприємства мають відповідати певним вимогам: виконувати замовлення від держави чи Збройних сил, або бути важливим для економіки. Статус критично важливого підприємства для економіки мають підтвердити відповідні міністерства. Проте у Кіровоградській області діє свій механізм.

Про це в етері Українського Радіо Кропивницький розповіла заступниця директора департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації Світлана Соломаха. Механізм бронювання працівників у військовий період регламентований постановою Кабінету Міністрів № 76.

Підприємства, які можуть забронювати працівників, є трьох видів.

Підприємства, які мають мобілізаційне завдання

Мобілізаційне завдання – це виготовлення продукції на замовлення держави відповідно до загальнодержавного мобілізаційного плану. Наприклад, аграрні підприємства отримують мобілізаційні завдання (замовлення), за якими вони виконують план із заготівлі сільськогосподарської сировини для потреб Збройних Сил України.

Підприємство подає списки людей до райдержадміністрації або обласної військової адміністрації. Заброньованих може бути не більше 50%. Ці списки перевіряють ТЦК, Генеральний штаб, Міністерство оборони. Якщо люди мають дефіцитні професії для війська, то їх не забронюють. Підприємство може довести особливу важливість таких працівників, тоді можуть бути винятки, або надана певна відстрочка.

Підприємство виконує замовлення військових формувань і Збройних сил

Такі списки подаються безпосередньо до командування Збройних сил.

Підприємство критично важливе для економіки

Цей статус підтверджується такими критеріями:

Загальна сума сплачених податків і зборів до бюджетів усіх рівнів за бюджетний рік перевищує півтора мільйона євро.

Сума надходжень в іноземній валюті від експортних операцій по підприємству за бюджетний рік перевищує 32 мільйони євро.

Підприємство має стратегічне значення для економіки й безпеки держави відповідно до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення. Перелік цих підприємств визначений постановою Кабінету Міністрів від 2015 року №83.

Відсутні заборгованості із плати єдиного внеску на загальне обов'язкове державне соціальне страхування.

Розмір середньомісячної заробітної плати застрахованих працівників за останній звітний квартал перевищує базовий рівень.

Підприємство є резидентом ДіяСіті.

Нині розмір середньомісячної заробітної плати в Кіровоградській області – 12073 гривень. В цьому році, він змінюватись не буде, тобто, середньомісячна заробітна плата на одного працівника повинна перевищувати цю цифру.

Аграрні підприємства, які претендують на такий статус, можуть подати документи через електронну систему ДАР до міністерства агропромислової політики. У міністерстві визначають підприємства важливі для аграрної галузі за двома критеріями:

Підприємство обробляє угіддя сільськогосподарського призначення площею не менше 500 гектарів, або має середню кількість застрахованих працівників не менше 20, або є постачальником насіння овочевих чи польових культур.

Другий критерій – це такі види діяльності як вирощування зернових, овочівництво, тваринництво, переробка, торгівля сільськогосподарською технікою і добривами.

Якщо підприємство підтвердило ці критерії відповідними довідками, сертифікатами та податковою звітністю, воно може отримати статус критичності. Статус критичності надається на один рік, і не рідше, ніж раз на рік статус мають підтвердити.

Якщо підприємство не відповідаєте критеріям, які визначені міністерством агропромислового розвитку, на території області розроблений свій механізм бронювання.

"Ми маємо право визначати підприємства, важливі для нашої економіки, – каже Світлана Соломаха. – Цей можуть бути підприємства мікробізнесу, малого та середнього бізнесу. Не таких великих, які можуть отримати такий статус від профільних міністерств. Тому що у наших громадах не у всіх є великі бюджетоформуючі виробники. Більшість бюджетів наповнюють невеличкі підприємства".

В Кіровоградській області розпорядженням № 252 голови обласної військової адміністрації Андрієм Райковичем визначені критично важливі підприємства за наступними критеріями: