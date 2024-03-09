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"Не мовчи. Полон вбиває": у Львові родини полонених бійців "Азову" вийшли на акцію
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"Не мовчи. Полон вбиває": у Львові родини полонених бійців "Азову" вийшли на акцію

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&quot;Не мовчи. Полон вбиває&quot;: у Львові родини полонених бійців &quot;Азову&quot; вийшли на акцію
Акція "Не мовчи, полон вбиває" у Львові, 9 березня 2024 рік. Фото: Богдан Звоник/Суспільне Львів

Сьогодні, 9 березня, у Львові родини захисників Маріуполя вкотре вийшли на акцію "Не мовчи. Полон вбиває". Так хочуть нагадати, що близько 900 військових "Азову" досі перебувають у полоні, та привернути увагу до жінок-військовополонених.

Про це повідомив кореспондент Суспільного з місця події.

Акція розпочалась о 12:00 на проспекті Свободи, біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Родичі військовополонених бійців "Азову" прийшли з плакатами "Поверніть "Азов" додому", "Russian captivity kills", "Russia is a terrorist state", "Боріться за них, як вони боролись за нас", "Ми всі — "Азов", "Не мовчи — стань голосом полонених" і багатьма іншими.

Учасники акції з плакатами
Учасники акції з плакатами. Фото: Богдан Звоник/Суспільне Львів

"Окрім основної мети – вкотре нагадати про українських військовополонених та підтримати їхніх рідних, з нагоди Дня захисту прав жінок, акції матимуть за мету звернути увагу на наших захисниць, яких РФ тримає в полоні. Чимало героїчних українок досі чекають на свою можливість опинитися вдома та побачити рідних, поки ворог утримує героїнь у жахливих санітарно-гігієнічних умовах, без достатнього харчування та медичної допомоги. Для росіян вони – небезпечні злочинці, для українців – героїні, для близьких – доньки, сестри, дружини й матері", — йшлося в анонсі акції.

Акція "Не мовчи, полон вбиває"
Акція "Не мовчи, полон вбиває". Фото: Богдан Звоник/Суспільне Львів

Крім Львова 9 березня акції відбулися або заплановані в Охтирці, Павлограді, Кролевці та Вінниці. А в неділю акції проведуть в Києві, Дніпрі, Кременчуці, Кривому Розі, Овручі, Полтаві, Чернівцях, Івано-Франківську, Луцьку та Одесі.

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