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У Тернополі вшанували пам’ять Тараса Шевченка
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У Тернополі вшанували пам’ять Тараса Шевченка

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Тарас Шевченко на картині
Портрет Тараса Шевченка. Фото: Тернопільська ОВА

У Тернополі вшанували пам’ять Тараса Шевченка з нагоди 210-ї річниці з дня його народження.

Про це повідомили на сторінці Громадської ради при Тернопільській облвійськдержадміністрації.

Жителі міста, представники влади і духовенства зібралися біля пам’ятника Шевченку.

У Тернополі вшанували пам’ять Тараса Шевченка
Тернополяни. Фото: Тернопільська ОВА

Люди поклали квіти до пам’ятника, читали вірші поета і співали пісні. Священники відправили молебень.

У Тернополі вшанували пам’ять Шевченка
Театралізоване дійство. Фото: Громадська рада при Тернопільській облвійськдержадміністрації

Біля пам‘ятника Шевченку поставили картини художника Олега Шупляка

Виставка картин Олега Шупляка
Вистава картин. Фото: Тернопільська ОВА

Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моринці на Черкащині. Він був поетом, письменником та художником. Написав 237 поем та віршів. Його "Кобзар" вперше видали 1840 року. Помер 10 березня 1861 року в Росії. Його поховали на Смоленському кладовищі. За 58 днів, 22 травня, прах Шевченка перевезли в Україну. Перепоховали його на Чернечій горі біля Канева.

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