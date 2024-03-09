У Тернополі вшанували пам’ять Тараса Шевченка з нагоди 210-ї річниці з дня його народження.
Про це повідомили на сторінці Громадської ради при Тернопільській облвійськдержадміністрації.
Жителі міста, представники влади і духовенства зібралися біля пам’ятника Шевченку.
Люди поклали квіти до пам’ятника, читали вірші поета і співали пісні. Священники відправили молебень.
Біля пам‘ятника Шевченку поставили картини художника Олега Шупляка
Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моринці на Черкащині. Він був поетом, письменником та художником. Написав 237 поем та віршів. Його "Кобзар" вперше видали 1840 року. Помер 10 березня 1861 року в Росії. Його поховали на Смоленському кладовищі. За 58 днів, 22 травня, прах Шевченка перевезли в Україну. Перепоховали його на Чернечій горі біля Канева.