У Чернівцях прощаються з військовим Пуліску, який загинув на війні

9 березня у Чернівцях прощаються з військовим Адріаном Пуліску, який загинув на російсько-українській війні.
Про це повідомили на сторінці обласної адміністрації у Facebook.
Адріан Пуліску був солдатом, воїном військової частини А4949. З ним попрощаються о 12:00 на Алеї слави Центрального кладовища Чернівців.
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