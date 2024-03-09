На Донеччині у пожежах загинули двоє людей у Кураховому та Селидовому. Загалом протягом 8 березня рятувальники в області загасили 10 пожеж.

Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України в Донецькій області.

Про пожежу в одному з гаражів Селидового рятувальники отримали 8 березня близько 19:00.

"По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що відбувається горіння покрівлі гаража. У ході розвідки та гасіння пожежі надзвичайники виявили тіло чоловіка 1948 року народження", — розказали в ДСНС.

Друга пожежа, в якій загинула людина, сталась вранці 9 березня у Кураховому. Вогонь охопив житловий будинок.

"По прибуттю на місце виклику надзвичайники встановили, що відбувається горіння всередині будинку. У ході розвідки та гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка без ознак життя", — йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці встановлюють причини займань.

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