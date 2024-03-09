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На війні в Україні Росія втратила понад 423 тисячі військових — Генштаб
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На війні в Україні Росія втратила понад 423 тисячі військових — Генштаб

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Генштаб ЗСУ втрати ворога, війна в Україні
Російський військовослужбовець у зоопарку в Маріуполі 18 травня 2022 року. Фото: Ольги Мальцевої/AFP через Getty Images.

Станом на ранок 9 березня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 423 160 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 850 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків — 6712 (+6) од,
  • бойових броньованих машин — 12823 (+25) од,
  • артилерійських систем — 10428 (+53) од,
  • РСЗВ — 1012 (+1) од,
  • засоби ППО — 707 (+3) од,
  • літаків — 347 (+0) од,
  • гелікоптерів — 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8041 (+43),
  • крилаті ракети — 1919 (+0),
  • кораблі /катери — 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 13683 (+85) од,
  • спеціальна техніка — 1666 (+10).

Дані уточнюються.

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