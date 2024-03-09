На війні в Україні Росія втратила понад 423 тисячі військових — Генштаб

Станом на ранок 9 березня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 423 160 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 850 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 6712 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 12823 (+25) од,
- артилерійських систем — 10428 (+53) од,
- РСЗВ — 1012 (+1) од,
- засоби ППО — 707 (+3) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8041 (+43),
- крилаті ракети — 1919 (+0),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 13683 (+85) од,
- спеціальна техніка — 1666 (+10).
Дані уточнюються.
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