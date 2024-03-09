Генштаб: РФ намагається прорвати оборону на Новопавлівському напрямку

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 63 бойових зіткнення. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян, які 22 рази намагалися прорвати оборону. Також військо РФ завдало 8 ракетних та 107 авіаційних ударів, здійснило 113 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 9 березня.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Сопич, Сидорівка та Волфине Сумської області; Вовчанськ, Синьківка, Табаївка і Берестове Харківської області; Білогорівка та Макіївка на Луганщині; Дружба, Новоолександрівка, Прогрес, Новобахмутівка, Бердичі, Новоселівка, Новопокровське, Очеретине, Желанне, Володимирівка Донецької області; Верхня Терса на Запоріжжі та місто Херсон.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на фронті

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не дати перекинути українські війська на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку військо РФ 3 рази атакувало позиції українських захисників в районах населених пунктів Синьківка та Кислівка Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне положення.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 атак росіян у районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 9 атак окупантів РФ в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники відбили 15 атак війська РФ в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах Побєди, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де військо РФ за підтримки авіації 22 рази намагалося прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку відбили 8 атак окупантів РФ в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій.