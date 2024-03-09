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Генштаб: РФ намагається прорвати оборону на Новопавлівському напрямку
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Генштаб: РФ намагається прорвати оборону на Новопавлівському напрямку

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Генштаб ЗСУ зведення 9 березня, яка ситуація на фронті на війні в Україні
Війна в Україні. Фото: 108 окрема бригада сил ТрО 2024, з Фейсбуку Генштабу ЗСУ

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 63 бойових зіткнення. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян, які 22 рази намагалися прорвати оборону. Також військо РФ завдало 8 ракетних та 107 авіаційних ударів, здійснило 113 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 9 березня.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Сопич, Сидорівка та Волфине Сумської області; Вовчанськ, Синьківка, Табаївка і Берестове Харківської області; Білогорівка та Макіївка на Луганщині; Дружба, Новоолександрівка, Прогрес, Новобахмутівка, Бердичі, Новоселівка, Новопокровське, Очеретине, Желанне, Володимирівка Донецької області; Верхня Терса на Запоріжжі та місто Херсон.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на фронті

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не дати перекинути українські війська на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку військо РФ 3 рази атакувало позиції українських захисників в районах населених пунктів Синьківка та Кислівка Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне положення.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 атак росіян у районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 9 атак окупантів РФ в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники відбили 15 атак війська РФ в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах Побєди, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де військо РФ за підтримки авіації 22 рази намагалося прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку відбили 8 атак окупантів РФ в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій.

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