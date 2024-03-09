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Масована атака дронів на Росію, допомога від Британії та законопроєкт про фінансування уряду США: новини ранку 9 березня
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Масована атака дронів на Росію, допомога від Британії та законопроєкт про фінансування уряду США: новини ранку 9 березня

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Капітолій, сенат США
Капітолій США у Вашингтоні освітлений ввечері, 9 лютого 2024 року. Фото: AP/J. Scott Applewhite

Росія заявила про масовану атаку безпілотників: вибухи чули в чотирьох областях, Британія надасть Україні ще 325 мільйонів фунтів та сенат США підтримав законопроєкт про фінансування уряду до кінця вересня — Суспільне зібрало головні новини станом на ранок 9 березня.

Атака безпілотників на Росію

У ніч проти 9 березня у Таганрозі Ростовській області РФ сили ППО відбили масовану масову атаку безпілотників. Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв. Отримав поранення співробітник МНС.

Також вночі сили ППО збили український безпілотник над Курською областю. Про це повідомив губернатор регіону Роман Старовойт. Згодом він додав, що уламки збитого дрона впали на дах поліклініки. Через загрозу вибуху евакуйовані пацієнти реанімації.

Пізніше Міноборони РФ повідомило про перехоплення 47 українських дронів: один над Білгородською областю, два — над Курською, три — над Волгоградською та 41 — над Ростовською, повідомило Міноборони.

Сенат США підтримав законопроєкт про фінансування уряду до кінця вересня

Сенат Конгресу США схвалив законопроєкт, який передбачає виділення коштів на роботу деяких федеральних відомств до кінця фінансового року 2024 року. Документ підтримали 75 членів верхньої палати Конгресу, 22 висловилися проти. Тепер законопроєкт має підписати президент Байден. Документ передбачає фінансування деяких відомств на суму понад 460 мільярдів доларів.

Чому це важливо: американські законодавці намагаються ухвалити законопроєкт щодо фінансування своїх держустанов, аби продовжити їх роботу і уникнути шатдауну. Якщо це станеться, то це надовше затягне процес ухвалення законопроєкту щодо допомоги України.

Британія надасть Україні 325 мільйонів фунтів на оборону

Заступник голови Сполученого Королівства при ООН Джеймс Каріукі заявив на Радбезі ООН, що Британія надасть Україні ще 325 мільйонів фунтів на оборонні потреби.

"Як сказав мій міністр оборони (Грант Шеппс — ред.) вчора в Києві, підтримка Великої Британії залишається непохитною, і ми надамо додаткові 325 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб допомогти Україні захистити себе", — сказав Каріукі.

У своїй промові він вкотре закликав Росію вивести свої війська з української території, "припинити кровопролиття та закінчити цю безглузду війну". Чиновник також зазначив, що Україна витіснила значну частину Чорноморського флоту РФ з Криму та експортує найбільші обсяги зі своїх портів з початку війни.

Додатково: раніше британський міністр оборони Грант Шеппс повідомив про виділення додаткових 125 мільйонів фунтів стерлінгів (160 млн доларів), які підуть на закупівлю понад 10 000 дронів для України.

У Фінляндії заявили про заборону авто з російськими номерами

Автомобілі з російськими номерами, що знаходяться у Фінляндії, повинні залишити країну до 16 березня, пише Yle. Минулої осені у Фінляндії набула чинності заборона на в'їзд автомобілів, зареєстрованих у Росії. Транспортним засобам, що вже перебувають у країні, дали так звану "відстрочку" до 16 березня. Що станеться з автомобілями після 16 березня, поки що неясно.

Подібну заборону запровадили Латвія, Литва, Норвегія, Німеччина, Польща та Естонія.

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