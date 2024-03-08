Вдень 8 березня 2024 року російська армія обстріляла село Ольгівка Тягинської громади Херсонської області.

Про це в Telegram повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

У повідомленні йдеться, що обстріл російськими військами стався близько 12:00. Попередньо відомо, що армія РФ застосувала міномети.

"Внаслідок вибуху снаряда РФ загинула одна людина, ще одна — отримала поранення. Інформація уточнюється. За фактом порушення окупаційними військами законів та звичаїв війни, правоохоронці відкрили кримінальне провадження", — повідомили в прокуратурі.

Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, від отриманих поранень внаслідок російської атаки загинула 58-річна жінка. Її брат, 49 років, – травмований.

Раніше в ОВА повідомили, що в ніч проти 8 березня російські військові масовано обстріляли Білозерку. Поранена 81-річна місцева жителька.

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