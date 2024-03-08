НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Війська РФ з мінометів обстріляли Ольгівку Херсонської області. Одна людина загинула, ще одна — поранена
ОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуВоєнні злочиниРегіони

Війська РФ з мінометів обстріляли Ольгівку Херсонської області. Одна людина загинула, ще одна — поранена

Доповнено
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Херсонщина, обстріли
Херсонщина, зруйновані російськими снарядами будинки. Фото: Поліція Херсонської області/Telegram

Вдень 8 березня 2024 року російська армія обстріляла село Ольгівка Тягинської громади Херсонської області.

Про це в Telegram повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

У повідомленні йдеться, що обстріл російськими військами стався близько 12:00. Попередньо відомо, що армія РФ застосувала міномети.

"Внаслідок вибуху снаряда РФ загинула одна людина, ще одна — отримала поранення. Інформація уточнюється. За фактом порушення окупаційними військами законів та звичаїв війни, правоохоронці відкрили кримінальне провадження", — повідомили в прокуратурі.

Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, від отриманих поранень внаслідок російської атаки загинула 58-річна жінка. Її брат, 49 років, – травмований.

Раніше в ОВА повідомили, що в ніч проти 8 березня російські військові масовано обстріляли Білозерку. Поранена 81-річна місцева жителька.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Зеленський та Ердоган
Зеленський у Туреччині, Естонія анонсувала новий пакет допомоги Україні. 745 день війни. Онлайн Важливо
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня ЗМІ
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Джамала та &quot;20 днів у Маріуполі&quot;: стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024
Джамала та "20 днів у Маріуполі": стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
222 вибухи: протягом дня армія РФ завдала ударів по одинадцятьох громадах Сумщини
222 вибухи: протягом дня армія РФ завдала ударів по одинадцятьох громадах Сумщини
Обстріли Херсона, люди, влучення снаряда РФ
Авіаатака Херсона, обстріли Ольгівки, ідентифіковані картини. 745 день війни: хроніка подій в Херсонській області
Наслідки обстрілу Українська 9 березня
Окупанти обстріляли три населених пункти, троє людей дістали поранення
Сили оборони відбили шість атак армії РФ на Оріхівському напрямку
Сили оборони відбили шість атак армії РФ поблизу Роботиного та західніше Вербового Запорізької області — Генштаб
На початок