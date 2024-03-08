Житель Широкої Балки Херсонщини загинув, підірвавшись на російській міні

Житель Широкої Балки Станіславської громади Херсонської області загинув, підірвавшись на російській міні.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.

У дописі йдеться, що 8 березня близько 10:30 під час обробітку землі місцевий житель натрапив на вибуховий пристрій, залишений російськими військовими. Внаслідок детонації чоловік загинув.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Раніше ОВА повідомила, що вночі проти 8 березня російські військові масовано обстріляли Білозерку Херсонської області. Поранена місцева жителька.

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