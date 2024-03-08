НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Житель Широкої Балки Херсонщини загинув, підірвавшись на російській міні
МІНУВАННЯВоєнні злочиниПРОКУРАТУРАВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Житель Широкої Балки Херсонщини загинув, підірвавшись на російській міні

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Житель Широкої Балки Станіславської громади Херсонської області загинув, підірвавшись на російській міні.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.

У дописі йдеться, що 8 березня близько 10:30 під час обробітку землі місцевий житель натрапив на вибуховий пристрій, залишений російськими військовими. Внаслідок детонації чоловік загинув.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Раніше ОВА повідомила, що вночі проти 8 березня російські військові масовано обстріляли Білозерку Херсонської області. Поранена місцева жителька.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Зеленський та Ердоган
Зеленський у Туреччині, Естонія анонсувала новий пакет допомоги Україні. 745 день війни. Онлайн Важливо
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня ЗМІ
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Джамала та &quot;20 днів у Маріуполі&quot;: стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024
Джамала та "20 днів у Маріуполі": стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Репортаж з саперами на Лиманському напрямку. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
Репортаж з саперами на Лиманському напрямку. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
Після перемоги мріє всиновити дитину. Історія франківця Юрія Яроша, який служить сапером на Запорізькому напрямку
Після перемоги мріє всиновити дитину. Історія франківця Юрія Яроша, який служить сапером на Запорізькому напрямку
розмінування балаклія, машина для дистанційного розмінування, харків, сапер дснс
Дистанційне розмінування на Харківщині: наскільки машина працює швидше за сапера
шоаб-0,5
ШОАБ-0,5: що відомо про кулькові бомби, які росіяни застосували на Харківщині
На початок