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Зеленський передав Ердогану список українських полонених, серед яких й репресовані кримські татари
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Зеленський передав Ердогану список українських полонених, серед яких й репресовані кримські татари

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Зеленський
Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, Стамбул, 8 березня 2024 року. Скриншот з відео

Глава України Володимир Зеленський під час візиту до Стамбулу 8 березня передав президенту Туреччини Реджепу Ердогану список українських полонених, яких утримує Росія. Серед них й репресовані кримські татари.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з Ердоганом.

"Передав сьогодні список громадян України, зокрема кримських татар, які були репресовані Росією та утримуються в тюрмах і таборах, у надзвичайно жорстоких умовах", — сказав президент України.

Також Зеленський наголосив, що "маємо звільнити всіх, і військових, і цивільних, і тих, хто потрапив у полон під час захисту свого народу". А також тих, хто "зазнає репресій тільки через те, ким вони є", зокрема він назвав Нарімана Джеляла, Леніє Умєрову, Сервера Мустафаєва та інших.

8 березня президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Туреччини. Востаннє Зеленський приїжджав до країни у липні минулого року.

В окупованому Росією Криму 5 березня відбулася нова хвиля масових обшуків. У Бахчисараї слідчі дії відбулися в активістів "Кримської солідарності", а в Джанкойському районі — у релігійних діячів. Усього обшуки були у будинках десятьох кримських татар.

Що відомо про минулі обміни полоненими

8 лютого 2024 року Україна провела 51-й обмін військовополоненими та повернула з російського полону 100 людей.

Також обмін полоненими відбувся 31 січня. Тоді додому повернулися 180 рядових і сержантів, а також 27 українських офіцерів.

Обмін 3 січня став найбільшим від початку повномасштабного вторгнення РФ. Україна повернула додому 230 військових та цивільних.

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