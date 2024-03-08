Зеленський прибув з візитом до Туреччини

Президент Володимир Зеленський 8 березня прибув з робочим візитом до Туреччини, де зустрінеться з очільником держави Реджепом Ердоганом.

Про це повідомило турецьке агентство Anadolu.

Разом із президентом у складі делегації прибув глава МО Рустем Умєров.

На порядку денному Зеленського — двосторонні перемовини з Ердоганом і зустріч команд України та Туреччини в розширеному форматі. Опісля запланована спільна пресконференція.

Український лідер також відвідає корвет "Гетьман Іван Мазепа" для Військово-морських сил ЗСУ, який будується на верфі неподалік Стамбула.

Крім того, зустрінеться з представниками турецьких оборонних компаній.

Востаннє Зеленський приїжджав до Туреччини у липні минуло року.