Із Сектору Гази евакуювали 59 українців — посольство України в Ізраїлі

Із Сектору Гази 7 та 8 березня вдалося евакуювати чергову групу українців, серед яких п'ятнадцятеро дітей. Наразі вони тимчасово розміщені в Єгипті.

Про це повідомили у посольстві України в Ізраїлі.

У відомстві зазначили, що через контрольний пропускний пункт "Рафах" на територію Єгипту було виведено 59 українських громадян і членів їхніх сімей (з яких — 15 дітей, 37 жінок та 8 чоловіків).

"Завдяки зусиллям представників Головного управління розвідки Міноборони України та дипломатичних працівників українських посольств в Ізраїлі та Єгипті, евакуація пройшла успішно, українські громадяни розміщені у готелі на території Єгипту, найближчим часом вони прибудуть в Україну", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про евакуацію українців з Гази

8 листопада 2023 року президент Володимир Зеленський повідомив, що перша група з 43 громадян України була успішно евакуйована із Сектору Гази.

До Кишинева 11 листопада прибули 155 людей, яких евакуювали із Сектору Гази. Серед них — 145 українців, 9 громадян Молдови та 1 палестинець.

24 листопада у МЗС України поінформували, що протягом доби із Сектору Гази до Єгипту вивели 8 українських громадян.

8 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна евакуювала з Сектора Гази ще 40 українців.

10 грудня Головне управління розвідки Міноборони оголосило, що евакуація українців із Сектору Гази завершена. Від початку операції із зони конфлікту вдалось вивезти 315 людей: 304 українців, двох палестинців та дев'ятьох громадян Молдови.

10 січня 2024 року посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що безпекові служби Ізраїлю та Єгипту не дозволили евакуювати 29 громадян України, яких були подані у списки на евакуацію.

Евакуація українців з Ізраїлю

14 жовтня 2023 року з Ізраїлю вилетів перший евакуаційний рейс з українцями. На борту перебували 207 громадян України, з них 63 — діти.

Другий евакуаційний борт із 155 українцями вилетів з ізраїльського аеропорту Бен Гуріон (Тель-Авів) до міста румунського міста Клуж 16 жовтня. Того ж дня ввечері вилетів третій евакуаційний рейс з 74 українцями на борту.

Четвертий евакуаційний рейс з Ізраїлю відбувся 19 жовтня. За підсумками чотирьох рейсів з Ізраїлю всього евакуювали 540 українців, розповідав посол Корнійчук в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Вторгнення бойовиків руху ХАМАС в Ізраїль 7 жовтня 2023 року

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектора Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.

9 жовтня 2023 року Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектора Гази. Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 11 жовтня погодився сформувати уряд національної єдності з членами опозиції, включаючи колишніх генералів, щоб керувати країною через кабінет міністрів у воєнний час.

Того ж дня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю. Згодом в ООН заявили про гуманітарну катастрофу на території анклаву.

13 жовтня 2023 року Армія оборони Ізраїлю закликала цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту". 27 жовтня минулого року речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари у Секторі Гази.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 28 жовтня 2023 року повідомив про початок другого етапу війни проти ХАМАСу.

1 листопада 2023 року сухопутні сили Ізраїлю прорвали передову лінію оборони палестинського руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Того ж дня вперше для евакуації іноземців відкрили контрольно-пропускний пункт "Рафах", що на кордоні з Єгиптом.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант 13 листопада заявив, що бойовики угруповання ХАМАС втратили контроль над містом Газа. Через місяць стало відомо, що ЦАХАЛ зруйнував мережу тунелів ХАМАСу в Газі. 24 грудня 2023 року прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив, що ЦАХАЛ посилює бойові дії на території Сектору Гази.

Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, яке супроводжувалося щоденним звільненням груп заручників.

Через війну між Ізраїлем та бойовиками ХАМАСу в Червоному морі єменські хусити, яких підтримують терористичні угруповання та Іран, почали обстрілювати судна. Вони заявили, що завдають ударів по кораблях Ізраїля та їх союзників. Після низки ракетних та дронових атак США спільно зі Сполученим Королівством завдали ударів по силах хуситів в Ємені.