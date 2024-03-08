Зеленський розпочав зустріч із президентом Туреччини Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський поінформував, що вже зустрівся із главою Туреччини Реджепом Ердоганом у Стамбулі.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережі X.

"Я почав зустріч із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. І наші країни, і весь регіон, і глобальна продовольча безпека вимагають безумовної безпеки судноплавства в Чорному морі. Ми можемо досягти цього, працюючи разом", — йдеться у дописі президента України.

Він додав, що Україна також зацікавлена у зміцненні двосторонньої співпраці та спільного виробництва з турецькими оборонними компаніями.

"Ми також потребуємо допомоги Туреччини у звільненні наших військовополонених і всього нашого народу, включно з кримськими татарами, які перебувають у російському полоні", — написав Зеленський.

8 березня президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Туреччини. Востаннє Зеленський приїжджав до країни у липні минулого року.