Зеленський присвоїв корвету класу "Ada" ім'я гетьмана Виговського

Президент України Володимир Зеленський сьогодні 8 березня присвоїв ім'я гетьмана Івана Виговського корвету класу "Ada" Військово-Морських Сил ЗСУ.

Відповідний указ опублікований на офіційному сайті Офісу президента.

Зазначається, що дане ім'я було присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам’яті видатного українського військового, політичного і державного діяча гетьмана Війська Запорозького Івана Виговського.

З перебігом будівництва цього корвета корвета Зеленський також ознайомився під час візиту до Стамбулу.

Крім того, президент ознайомився зі ступенем готовності та оснащенням корвета "Іван Мазепа" і поспілкувався з військовослужбовцями ВМС України.

Як зазначається у повідомленні ОПУ, корвети типу Ada є сучасними кораблями прибережної зони, які мають можливості протичовнових операцій та патрулювання у відкритому морі з широким використанням у конструкції принципів стелс-технології.

Президент Володимир Зеленський 8 березня прибув з робочим візитом до Туреччини, де зустрінеться з очільником держави Реджепом Ердоганом.

Востаннє Зеленський приїжджав до Туреччини у липні минуло року.