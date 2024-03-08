Мешканка Сум зібрала 55 тисяч для ЗСУ, розповідаючи вірші

Сум'янка зібрала для потреб Збройних Сил України 55 тисяч гривень. 86-річна жінка заробляє гроші, читаючи біля торговельного центру вірші Ліни Костенко. Як почала займатися волонтерством та скільки зазвичай жертвують люди - у матеріалі Суспільного Суми.
За 5 місяців сумчанка Наталія Марюхно зібрала на потреби українських воїнів майже 55 тисяч гривень. Жінка читає вірші Ліни Костенко в одному з торговельних центрів Сум. У репертуарі пані Наталії – понад 50 віршів, він, каже, постійно поповнюється.
Пані Наталія починала працювати у дворі свого будинку. Там її побачила місцева мешканка Любов Шерстюк.
Мене як вчителя української мови та літератури це зацікавило. Жінка поважного віку придумала таку ідею, і найбільше мене вразило, що 50 знає напам’ять. Наскільки артистична, вона коли читає вірш, то люди плачуть. Кожне слово йшло від душі. Крик душі цієї жінки, що ви послухайте українське слово і донатьте для того, щоб ми зберегли це слово.
Пані Любов розповідає: був жовтень, холодно і вітряно, тому порадила читати вірші у приміщенні сусіднього торговельного центру, сама пояснила адміністрації, що це за жінка і чому вона збирає гроші. А також виставила у соцмережах відео читання віршів. Наталія Марюхно каже, що після цього працювати стало легше.
Показали у Фейсбуці - люди почали довіряти, ніхто вже не питав: "Бабусю, а кому ти?". А то знаєте, "прощупували", чи то бабця не собі в карман збирає. Ті, що кидали до скарбнички, питали: "А як командира прізвище, бригади тієї, якій ви збираєте кошти?"
Тепер, розповідає пані Наталія, з’явилися і прихильники, які не тільки донатять.
Багато просили: "В мене мама старенька, любить Ліну Костенко. Так я включу їй та вона послухає. Можна я сфотографую?". Можна, фотографуйте. Я навіть і не думала, я думала: "Мені б зібрати 500 гривень, віддати і забути про це діло, що я хоч взяла участь у справі допомоги воякам. А коли вже закрутилося… "
Люди жертвують різні суми, говорить пані Наталія, найбільший разовий донат склав 1000 гривень, його вніс норвезький волонтер, який приїхав спеціально послухати вірші.
Перші зароблені три тисячі гривень, згадує жінка, віддала на придбання окопного обігрівача для воїнів під Авдіївкою. Потім зібраними коштами підтримала збір на дрон Мавік-3. На знак подяки захисники прислали пані Наталії прапори, якими вона дуже пишається. Також отримала грамоту від військового командування однієї з частин. Нещодавно жінка хворіла, але, одужавши, знову виходить працювати майже кожного дня.
І чую слабко, і бачу слабко, і з палкою ходжу, ну а вірші запам’ятовую і читаю.
Наталія Марюхно і надалі планує читати вірші на підтримку ЗСУ. А ще мріє особисто поспілкуватися зі своєю улюбленою поетесою Ліною Костенко.
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