Мешканка Сум зібрала 55 тисяч для ЗСУ, розповідаючи вірші

Сум'янка зібрала для потреб Збройних Сил України 55 тисяч гривень. 86-річна жінка заробляє гроші, читаючи біля торговельного центру вірші Ліни Костенко. Як почала займатися волонтерством та скільки зазвичай жертвують люди - у матеріалі Суспільного Суми.

За 5 місяців сумчанка Наталія Марюхно зібрала на потреби українських воїнів майже 55 тисяч гривень. Жінка читає вірші Ліни Костенко в одному з торговельних центрів Сум. У репертуарі пані Наталії – понад 50 віршів, він, каже, постійно поповнюється.

Фото: Суспільне Суми Збираємо кошти на дрони Мавік-3, для двох бригад – Конотопської 58-ї і 109-ї територіальної оборони. Такий дрон ми вже з вами купували морським піхотинцям, 37 бригаді, і він працює вже місяць з піхотинцями. Наталія Марюхно

Пані Наталія починала працювати у дворі свого будинку. Там її побачила місцева мешканка Любов Шерстюк.

Мене як вчителя української мови та літератури це зацікавило. Жінка поважного віку придумала таку ідею, і найбільше мене вразило, що 50 знає напам’ять. Наскільки артистична, вона коли читає вірш, то люди плачуть. Кожне слово йшло від душі. Крик душі цієї жінки, що ви послухайте українське слово і донатьте для того, щоб ми зберегли це слово.

Фото: Суспільне Суми

Пані Любов розповідає: був жовтень, холодно і вітряно, тому порадила читати вірші у приміщенні сусіднього торговельного центру, сама пояснила адміністрації, що це за жінка і чому вона збирає гроші. А також виставила у соцмережах відео читання віршів. Наталія Марюхно каже, що після цього працювати стало легше.

Фото: Суспільне Суми

Показали у Фейсбуці - люди почали довіряти, ніхто вже не питав: "Бабусю, а кому ти?". А то знаєте, "прощупували", чи то бабця не собі в карман збирає. Ті, що кидали до скарбнички, питали: "А як командира прізвище, бригади тієї, якій ви збираєте кошти?"

Фото: Суспільне Суми

Тепер, розповідає пані Наталія, з’явилися і прихильники, які не тільки донатять.

Багато просили: "В мене мама старенька, любить Ліну Костенко. Так я включу їй та вона послухає. Можна я сфотографую?". Можна, фотографуйте. Я навіть і не думала, я думала: "Мені б зібрати 500 гривень, віддати і забути про це діло, що я хоч взяла участь у справі допомоги воякам. А коли вже закрутилося… "

Люди жертвують різні суми, говорить пані Наталія, найбільший разовий донат склав 1000 гривень, його вніс норвезький волонтер, який приїхав спеціально послухати вірші.

Фото: Суспільне Суми Основна сума – 20 і 50. 100 рідше, 200 ще рідше, по 500 поклали двоє моїх онуків і два бізнесмени. Наталія Марюхно

Перші зароблені три тисячі гривень, згадує жінка, віддала на придбання окопного обігрівача для воїнів під Авдіївкою. Потім зібраними коштами підтримала збір на дрон Мавік-3. На знак подяки захисники прислали пані Наталії прапори, якими вона дуже пишається. Також отримала грамоту від військового командування однієї з частин. Нещодавно жінка хворіла, але, одужавши, знову виходить працювати майже кожного дня.

І чую слабко, і бачу слабко, і з палкою ходжу, ну а вірші запам’ятовую і читаю.

Наталія Марюхно і надалі планує читати вірші на підтримку ЗСУ. А ще мріє особисто поспілкуватися зі своєю улюбленою поетесою Ліною Костенко.

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