Єврокомісар із питань торгівлі Домбровскіс приїхав в Україну

Єврокомісар із питань торгівлі Валдіс Домбровскіс у п'ятницю, 8 березня, приїхав в Україну.
Про це він повідомив у соцмережі Х.
"Велика честь повернутися в Україну, яка мужньо дає відсіч жорстокій і незаконній агресії Росії, як і знову висловити непохитну підтримку Євросоюзу. Україна, її народ, уже зробили свій чіткий вибір, що б не мав на думці Кремль", — написав Єврокомісар.
Він додав, що майбутнє України в Європі.
Своєю чергою прем'єр-міністр Денис Шмигаль привітав віцепрезидента Європейської комісії Валдіса Домбровскіса у Києві.
"Маємо дуже багато питань для обговорення та спільної роботи. Україна швидко рухається до членства в ЄС. Очікуємо на переговорну рамку зі сторони Єврокомісії вже цього місяця", — зазначив посадовець.