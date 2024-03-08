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Єврокомісар із питань торгівлі Домбровскіс приїхав в Україну
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Єврокомісар із питань торгівлі Домбровскіс приїхав в Україну

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Єврокомісар із питань торгівлі Валдіс Домбровскіс у п'ятницю, 8 березня, приїхав в Україну
Єврокомісар із питань торгівлі Валдіс Домбровскіс у п'ятницю, 8 березня, приїхав в Україну. Фото: Х Домбровскіса

Єврокомісар із питань торгівлі Валдіс Домбровскіс у п'ятницю, 8 березня, приїхав в Україну.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

"Велика честь повернутися в Україну, яка мужньо дає відсіч жорстокій і незаконній агресії Росії, як і знову висловити непохитну підтримку Євросоюзу. Україна, її народ, уже зробили свій чіткий вибір, що б не мав на думці Кремль", — написав Єврокомісар.

Він додав, що майбутнє України в Європі.

Своєю чергою прем'єр-міністр Денис Шмигаль привітав віцепрезидента Європейської комісії Валдіса Домбровскіса у Києві.

"Маємо дуже багато питань для обговорення та спільної роботи. Україна швидко рухається до членства в ЄС. Очікуємо на переговорну рамку зі сторони Єврокомісії вже цього місяця", — зазначив посадовець.

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