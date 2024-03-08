8 березня — Міжнародний день прав жінок і миру, проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 1975 році. З часу появи він неодноразово трансформувався і по-різному трактувався. Суспільне запитало жителів Рівного, як вони ставляться до відзначення цього дня.

Місцева жителька Ольга поділилася:

"Не скажу, що святкуємо, але це свято. Хочеться позитиву, хороших емоцій, тому, якщо є можливість десь їх отримати, то намагаємося просто посидіти з близькими людьми й отримати задоволення один від одного".

Ольга. Фото: Суспільне Рівне

Рівнянин Віктор свою позицію прокоментував так:

"8 березня хай русня святкує, а ми не будемо".

Віктор. Фото: Суспільне Рівне

Для містянина Олександра 8 березня:

"Це день рівноправ’я жінок. Тобто, ви вступили в рівні права з чоловіками, але чому подарунки даруємо ми — дотепер не зрозуміло".

Олександр. Фото: Суспільне Рівне

Комунікаційниця ресурсу "Гендер в Деталях" Альона Грузіна в етері "Суспільне. Студія" розповіла про сенс 8 березня та чи потрібно змінити ставлення людей до цього дня:

"Деякі люди вважають, що це свято комуністичне, що воно з Радянського Союзу і, відповідно, якщо ми все декомунізуємо, відмовляємось від радянського спадку, то маємо відмовитися від всього спадку. В тому числі — і від дат, які тоді вважалися важливими".

Вона зазначила, що увага до 8 березня знижується, однак проблеми із правами жінок не до кінця вирішені:

"Законопроєкт, який ініціювали минулого року, говорить про те, що 8 березня треба замінити на 25 лютого, замість того, щоб вернути йому справжні сенси. Тому напевно, через те, що історії в нас не знають, не завжди і не всюди про це говорять. Нам простіше відмовитися від 8 березня, аніж переосмислити його".

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