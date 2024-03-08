НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Влучило в хату. Зруйнована частина будинку, посічений дах, вибиті вікна". Очевидці розповіли про обстріли Херсона
ОбстрілиІНФРАСТРУКТУРАВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

"Влучило в хату. Зруйнована частина будинку, посічений дах, вибиті вікна". Очевидці розповіли про обстріли Херсона

Ексклюзивно
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Минулої доби російські військові завдали чергових ударів по Херсону. Атакували житлові квартали, пошкоджені будинки.

Сергій розповів, що внаслідок атак поранення отримала його сусідка. І додав, що жінку доправили до лікарні.

"Влучило в хату. Зруйнована частина будинку, посічений дах, вибиті вікна". Очевидці розповіли про обстріли Херсона
Купа сміття та уламків на приватному подвір'ї після обстрілу РФ, Херсон, 8 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Наталя під час ударів перебувала вдома. Говорить, почули вибух, сильний свист був і відразу посипалося скло.

"Влучило в хату. Зруйнована частина будинку, посічений дах, вибиті вікна". Очевидці розповіли про обстріли Херсона
Херсонець прибирає наслідки російських обстрілів, 8 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

"Сусідка почала кричати, бо є поранена людина. Ми живі та здорові. Але повна хата скла, вибиті вікна, зруйнована частина будинку, посічений дах. Звичайно, що все в пилюці. Ну слава Богу, що ми живі", — каже жінка.

Місцева жителька Галина розповіла, що чула крик сусідки.

"Влучило в хату. Зруйнована частина будинку, посічений дах, вибиті вікна". Очевидці розповіли про обстріли Херсона
Зруйноване російськими снарядами дерево, Херсона, 8 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

"Впала, руку перебило. Крові багато, зараз лежить у лікарні. У мене серце схопило, я не знала, що робити. Викликали швидку. Як же ці росіяни вже набридли, якого лиха наробили", — розповіла вона.

Херсона Діана — очевидиця російських обстрілів. Снаряди РФ пошкодили в її оселі вікна. За словами жінки, також є руйнування у сусідських будинках.

"У людей напроти є влучання, там була бабуся на той момент, між першим і другим поверхом. Вона там не живе, це будинок її сина. Вона просто приходила провідати. Але слава Богу під час атаки вона не травмована. Усе сталось десь о четвертій годині вечора 7 березня", — говорить жінка.

Раніше ОВА повідомила, що вночі проти 8 березня російські військові масовано обстріляли Білозерку Херсонської області. Поранена місцева жителька.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Зеленський та Ердоган
Зеленський у Туреччині, Естонія анонсувала новий пакет допомоги Україні. 745 день війни. Онлайн Важливо
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня ЗМІ
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Джамала та &quot;20 днів у Маріуполі&quot;: стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024
Джамала та "20 днів у Маріуполі": стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
222 вибухи: протягом дня армія РФ завдала ударів по одинадцятьох громадах Сумщини
222 вибухи: протягом дня армія РФ завдала ударів по одинадцятьох громадах Сумщини
Обстріли Херсона, люди, влучення снаряда РФ
Авіаатака Херсона, обстріли Ольгівки, ідентифіковані картини. 745 день війни: хроніка подій в Херсонській області
Наслідки обстрілу Українська 9 березня
Окупанти обстріляли три населених пункти, троє людей дістали поранення
Сили оборони відбили шість атак армії РФ на Оріхівському напрямку
Сили оборони відбили шість атак армії РФ поблизу Роботиного та західніше Вербового Запорізької області — Генштаб
На початок