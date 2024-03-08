Минулої доби російські військові завдали чергових ударів по Херсону. Атакували житлові квартали, пошкоджені будинки.

Сергій розповів, що внаслідок атак поранення отримала його сусідка. І додав, що жінку доправили до лікарні.

Купа сміття та уламків на приватному подвір'ї після обстрілу РФ, Херсон, 8 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Наталя під час ударів перебувала вдома. Говорить, почули вибух, сильний свист був і відразу посипалося скло.

Херсонець прибирає наслідки російських обстрілів, 8 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

"Сусідка почала кричати, бо є поранена людина. Ми живі та здорові. Але повна хата скла, вибиті вікна, зруйнована частина будинку, посічений дах. Звичайно, що все в пилюці. Ну слава Богу, що ми живі", — каже жінка.

Місцева жителька Галина розповіла, що чула крик сусідки.

Зруйноване російськими снарядами дерево, Херсона, 8 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

"Впала, руку перебило. Крові багато, зараз лежить у лікарні. У мене серце схопило, я не знала, що робити. Викликали швидку. Як же ці росіяни вже набридли, якого лиха наробили", — розповіла вона.

Херсона Діана — очевидиця російських обстрілів. Снаряди РФ пошкодили в її оселі вікна. За словами жінки, також є руйнування у сусідських будинках.

"У людей напроти є влучання, там була бабуся на той момент, між першим і другим поверхом. Вона там не живе, це будинок її сина. Вона просто приходила провідати. Але слава Богу під час атаки вона не травмована. Усе сталось десь о четвертій годині вечора 7 березня", — говорить жінка.

Раніше ОВА повідомила, що вночі проти 8 березня російські військові масовано обстріляли Білозерку Херсонської області. Поранена місцева жителька.

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