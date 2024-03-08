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Пошкоджені 15 будинків, три адмінбудівлі, поранена жінка. Вночі армія РФ масовано обстріляла Білозерку на Херсонщині
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Пошкоджені 15 будинків, три адмінбудівлі, поранена жінка. Вночі армія РФ масовано обстріляла Білозерку на Херсонщині

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Херсонщина, Білозерка, обстріли РФ
Пошкоджений внаслідок російських обстрілів будинок, Білозерка, лютий 2024 року. Фото: Херсонська ОВА/Telegram

Вночі проти 8 березня російські військові масовано обстріляли Білозерку Херсонської області. Поранена місцева жителька.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Повідомляється, що у 81-річної жінки діагностували вибухову та черепно-мозкову травму, поранення голови. Її у стані середньої тяжкості шпиталізували. 

Крім цього, внаслідок обстрілів РФ у Білозерці пошкоджені 15 житлових будинків, три адміністративні будівлі та освітній заклад. 

Як повідомила у Facebook ГУ ДСНС України в Херсонській області, вночі російські військові також атакували населені пункти Білозерської громади. Загорілись дві господарчі споруди — пожежі ліквідували рятувальники. Також внаслідок атак РФ у Бериславському районі виникли дві пожежі на відкритих територіях.

Що відомо про обстріли Херсонщини 7 березня 2024 року

Російські військові обстріляли центральну частину Херсона. Поранена місцева жителька.

Армія РФ зранку 7 березня обстріляла Херсон з тимчасово окупованого лівого берега області. Поранений чоловік.

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