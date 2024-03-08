У Данії встановлять більше статуй жінок, оскільки зараз, за даними данського уряду, лише 31 з 321 статуї і погруддя в данських містах є жіночими. Зокрема, у Копенгагені менше статуй жінок, ніж статуй "міфічних тварин".

Про це пише The Guardian.

Міністр культури країни Якоб Енгель-Шмідт заявив, що в столиці Данії "більше статуй міфічних звірів і коней". Так, лише п'ять зі 101 статуї в Копенгагені зображують жінок. 26 статуй присвячені тваринам і 70 — чоловікам.

Енгель-Шмідт пообіцяв витратити до 50 млн данських крон на виправлення цього дисбалансу. Він створить комітет, який запропонує нові пам'ятники жінкам. Комітет сформують із експертів, які визначатимуть ключових жінок данської історії та пропонуватимуть відповідні місця для встановлення їхніх пам'ятників.

Комітет також має стати "натхненням для майбутніх проєктів", спрямованих на боротьбу з історичною нерівністю в міському просторі, щоб гарантувати, що пам'ятники створюються і розповсюджуються "на науковій основі".

"Цифри майже говорять самі за себе: лише 31 з 321 статуї і погруддя в містах є жіночими, а в Копенгагені більше статуй міфічних тварин, ніж жінок. Це повне божевілля. Невже це те дзеркальне відображення, в якому виросте наступне покоління?” — заявив Енгель-Шмідт.

Він нагадав, що чимало важливих досягнень у суспільстві є заслугою жінок. Тож, за його словами, суспільству потрібні рольові моделі, на які можна рівнятися і які дають розуміння спільного минулого.

Енгель-Шмідт, який має тримісячну доньку, розповів, що ще до народження дитини, гуляючи Копенгагеном, він помітив, що більшість скульптур — це чоловіки, коні та міфічні тварини. Це змусило його занепокоїтися, що майбутні покоління будуть думати, що Данія була створена лише чоловіками.

"Як міністр культури я помітив, що у нас є проблема з представництвом жінок у Данії, як у бізнесі, так і в мистецтві, і це було одним з моїх головних фокусів протягом останнього року", — наголосив міністр.

Серед жінок, яким нещодавно встановили пам'ятники, — акторка Бетті Нансен, яка померла у 1943 році, та письменниця Лізе Ньорґаард, яка померла минулого року у віці 105 років. Їхні пам'ятники стоять у Копенгагені та Роскілле.

Енгель-Шмідт, який закликає громадськість подавати ідеї, запропонував, щоб наступними жінками, які будуть вшановані, стали кондитерка Карен Вольф, перша жінка-лікарка Данії Нільсіне Нільсен і Боділ Бегтруп — перша жінка-посол країни і член комітету, який вів переговори про декларацію прав людини ООН в 1948 році.

Це, за його словами, "три жінки, чиє місце в історії було проігнороване".

Відповідаючи на запитання, чи будуть нові статуї представляти різні постаті, в тому числі гренландських жінок, він сказав, що "відкритий до цього", але вибір буде зроблений експертами на основі академічних досліджень.