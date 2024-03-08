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Аграрії на Київщині: на яку фінансову підтримку можуть розраховувати підприємці
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Аграрії на Київщині: на яку фінансову підтримку можуть розраховувати підприємці

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Аграрії Київщини обговорили додаткове фінансування, відновлення інфраструктури та пошкодженої через війну сільськогосподарської техніки.

Про це повідомляє Київська ОВА.

На Київщині наразі понад 200 малих агровиробників забезпечують населення продовольством та створюють нові робочі місця, зазначив перший заступник голови КОДА Микола Бойко.

Для підтримки аграріїв у січні 2024 року запрацював Фонд часткового гарантування  кредитів у сільському господарстві за підтримки Мінагрополітики, Єврокомісії,  Міжнародної фінансової  корпорації.

Агровиробники, які обробляють до 500 га та зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР), можуть отримати кредит як для капітальних інвестицій, так і для поповнення обігових коштів.

"Банк кредитор отримує портфельні гарантії від Фонду, що покривають до 50% кредитних зобов'язань", — пояснюють в ОВА.

Ця ініціатива поширюється на операції купівлі землі, придбання техніки і обладнання, експлуатаційні витрати та диверсифікацію в секторах, таких як садівництво та тваринництво.

Також агровиробники мають можливість отримати вигідніші умови кредитування поєднавши дві програми: часткове гарантування за кредитами та часткову компенсацію процентів у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Що відомо про програму "Доступні кредити 5-7-9"

Програма пільгових кредитів "Доступні кредити 5-7-9" в Україні почала діяти на початку 2020 року. Сенс її у тому, що держава компенсує частину ринкової ставки кредиту, а підприємець платить лише 5, 7 або 9 відсотків річних. "Доступні кредити" були призначені для інвестицій у бізнес, проте криза, викликана пандемією, змінила ситуацію й уряд розширив програму. Водночас для тих, хто потребує інвестицій умови отримання пільг лишаються надважкими.

У березні 2022 року Кабмін зняв усі обмеження щодо програми кредитування "5-7-9". Прем'єр Денис Шмигаль тоді заявив, що будь-який український бізнес, якому потрібна підтримка, зможе отримати кредит за пільговими умовами.

14 березня 2023 року уряд ухвалив певні зміни для оптимізації держпрограм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%" в умовах воєнного стану.

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