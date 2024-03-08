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У громаді на Буковині прощаються з військовим Адамчуком, який загинув на війні
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У громаді на Буковині прощаються з військовим Адамчуком, який загинув на війні

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У громаді на Буковині прощаються з військовим Адамчуком, який загинув на війні
Іван Адамчук. Джерело: Facebook/Чернівецька обласна рада

8 березня у Заставнівській громаді Чернівецької області прощаються з військовим Іваном Адамчуком, який загинув на російсько-українській війні.

Про це повідомили на сторінці обласної ради у Facebook.

Іван Адамчук був солдатом військової частини А4949. Внаслідок бойових дій на Запоріжжі боєць отримав важке поранення, помер 3 березня в лікарні Дніпропетровської області. Адамчуку було 35 років. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook секретар Заставнівської міської ради Руслан Леванін. З Адамчуком прощаються у місті Заставна.

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