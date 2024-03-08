Знищили вісім дронів. На Кіровоградщині минулої ночі працювала ППО

У ніч проти 8 березня на Кіровоградщині працювала протиповітряна оборона. Загалом над Україною знищили одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 37 ударних БпЛА типу "Shahed".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Окрім Кіровоградщини, протиповітряна оборона працювала в Одеській, Херсонській, Миколаївській та Харківській областях.

За інформацією Сил оборони півдня, у небі над Кіровоградщиною збили вісім БпЛА типу "Shahed", в Одеській області – 18, по два на Миколаївщині та Херсонщині.

У Кіровоградській області без поранених та руйнувань, написав у телеграм-каналі начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Вночі ворог атакував Україну ракетами і дронами. 33 шахеди ліквідували оборонці неба, в тому числі і над Кропивницьким районом".

Напередодні в Олександрії під час повітряної тривоги у Кіровоградській області було чути звук вибуху. О 21:34 у командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили про рух ракети в сторону області.

Міський голова Олександрії Сергій Кузьменко написав у своєму телеграм-каналі, за попередньою інформацією від ДСНС – у громаді обійшлося без надзвичайних подій.

Сили оборони півдня України у своєму телеграм-каналі повідомили, що російські військові вдарили по Кіровоградщині зенітною керованою ракетою С-300. Поранених та загиблих серед цивільного населення немає.