Авіація Сил оборони 11 разів ударила по окупантах РФ — Генштаб

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу російського окупаційного війська.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму ранковому оперативному зведенні 8 березня.
Підрозділи ракетних військ уразили 1 район зосередження особового складу, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 станцію радіоелектронної боротьби та 1 склад пально-мастильних матеріалів окупантів РФ.
Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 37 БпЛА типу “Shahed”. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 33 цих ударних БпЛА. На фронті протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 23 атаки росіян, на Новопавлівському — 27. Загалом військо РФ завдало 4 ракетних та 74 авіаційних удари, здійснило 101обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.