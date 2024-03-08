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Євгеній Мельник та Євгеній Шидловський. На війні загинули двоє військових з Дніпропетровщини
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Євгеній Мельник та Євгеній Шидловський. На війні загинули двоє військових з Дніпропетровщини

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Євгеній Мельник та Євгеній Шидловський. На війні загинули двоє військових з Дніпропетровщини
Фото: Суспільне Тернопіль

На війні загинули двоє військових з Дніпропетровщини – Євгеній Мельник та Євгеній Шидловський.

Євгеній Мельник

20 лютого 2024 року поблизу Степового на Донеччині загинув старший солдат Євгеній Мельник. Про це повідомили на сайті газети Металург компанії АрселорМіттал.

До призову на військову службу за контрактом у 2020 році Євген працював прибиральником гарячого металу в цеху з обробки, прибирання металу і сортування.

За словами старшого майстра Олександр Бруханський, Євгеній Мельник був сумлінним, відповідальним працівником.

"Він сортував і пакував продукцію дрібносортного стану 250-1 сортопрокатного цеху № 1. Дуже важка робота, особливо фізично. Євгеній працював швидко й якісно. Він шукав способи виконати будь-яке виробниче завдання, а не причини, щоб його не виконувати. Коли за роботу брався Євгеній Мельник, то я був впевнений у результаті", – зааначив він.

Євгеній Шидловський

Євгеній Шидловський отримав смертельне поранення в населеному пункті Новодмитрівка Херсонської області, повідомили на сторінці АрселорМіттал Кривий Ріг.

Євгеній 17 років працював машиністом тепловозу у залізничному цеху № 2.

"Євгеній був дуже активною людиною, встигав багато та робив все якісно. Багато хто з колег може згадати про туристичні походи з ним, про душевні вечори біля костра, про дослідження визначних місць Криворіжжя, про походи Україною і не тільки. Також він захоплювався фотосправою – дуже любив фотографувати українську природу, майже ніколи не випускав із рук фотокамеру", – розповів колега Євгенія Дмитро Колесник.

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