Армія РФ 13 разів за день атакувала Нікопольщину: є поранений і руйнування

20 березня армія РФ дев'ять разів поцілила дронами-камікадзе по Нікопольському району Дніпропетровщини й чотири рази — з важкої артилерії, поранено людину. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Пошкоджено магазин, промислове та комунальне підприємства. Понівечено 11 хат, два сараї та два гаражі, парник, 9 авто. Зачепило кілька ліній електропередач і газогін.

Раніше, у ніч на 20 березня російські військові атакували Синельниківський район Дніпропетровщини. Станом на 10:20 було відомо про шістьох поранених. П'ятеро перебували в лікарні. Серед поранених — 13-річна дівчинка та 15-річний хлопець. Зруйновано п'ять приватних будинків. Пошкоджено оселі, лінії електропередач і газогін.

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