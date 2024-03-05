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Одеська громада передала нацгвардійцям 21 автівку
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Одеська громада передала нацгвардійцям 21 автівку

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Одеська громада передала нацгвардійцям 21 автівку
Передані нацгвардійцям автівки. Фото: Одеська міська рада

Одеса закупила та передала військовим 21 автівку. Транспорт закупили в рамках міської програми "Безпечне місто".

Про це 13 березня повідомили в Одеській міськраді.

Для нацгвардійців придбали 21 автівку різної модифікації та комплектації. За словами мера міста Геннадія Труханова, військові самі обрали потрібну їм техніку: "Кожна буде виконувати свої завдання, але головне — допомагатиме бійцям бути більш мобільними та укомплектованими".

У Південному оперативно-територіальному об'єднанні Нацгвардії зазначили, що автівки передали 11 бригаді ім. Михайла Грушевського.

Наприкінці лютого на засіданні сесії міськради депутати проголосували за збільшення фінансування міської цільової програми "Безпечне місто Одеса" на 131,7 млн гривень.

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