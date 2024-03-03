Зеленський про дроновий удар по Одесі: "Українські діти — воєнні цілі РФ"

Президент Володимир Зеленський прокоментував дроновий удар по дев'ятиповерхівці в Одесі та заявив, що" українські діти — воєнні цілі Росії". Він вкотре закликав світ реагувати на кожен прояв російської агресії.
Про це глава держави написав у Telegram.
"На цей час відомо про десятьох загиблих, із них троє дітей: Марк, якому ще не виповнилося навіть трьох років, Єлизавета, вісім місяців, і Тимофій, чотири місяці. Українські діти – воєнні цілі Росії. Ось із ким воюють ці нелюди. Мої співчуття всім рідним, близьким", — сказав Зеленський.
Він додав, що усім постраждалим надається необхідна допомога.
"Пʼятьох людей вдалося врятувати. Відомо, що під завалами ще можуть перебувати діти. Роботи з пошуку триватимуть, поки не буде зʼясована доля всіх, хто був у будинку", — написав Зеленський.
Що відомо про атаку РФ по Одесі у ніч з 1 на 2 березня
- Армія РФ атакувала Одещину безпілотниками у ніч з 1 на 2 березня. У місті пролунали вибухи.
- Сили ППО збили сім з восьми дронів, які російська армія випустила по Одесі, повідомила начальниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.
- Внаслідок російської дронової атаки десять людей загинуло, восьмеро травмувались. Серед них — трирічна дитина.
- З-під завалів дістали чоловіка, він живий та у свідомості, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.
- Прокуратура розпочала розслідування нічної атаки по Одесі за статтею "порушення законів та звичаїв війни".