У ніч проти 3 березня 2024 року російські військові обстріляли село Понятівка Дар'ївської громади Херсонської області. Загинув чоловік.

Про це повідомив в Telegram керівник ОВА Олександр Прокудін.

Як повідомив Прокудін, тіло загиблого 58-річного чоловіка дістали рятувальники. Він отримав травми, не сумісні з життям.

Як повідомили в обласній прокуратурі, це сталось близько 02:10. Внаслідок прямого влучання снаряда РФ у будинок загинув місцевий житель. О 12:45 його тіло деблокували. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Раніше в ОВА повідомили, що зранку 3 березня 2024 року російська армія атакувала Корабельний район Херсона. Снаряд влучив у будинок, уламками скла поранений 65-річний чоловік.

Упродовж доби 2 березня війська РФ обстріляли 21 населений пункт Херсонської області. Є пошкодження цивільної інфраструктури, одна людина загинула, ще одна — поранена.

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