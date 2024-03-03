Упродовж доби 2 березня війська РФ обстріляли 21 населений пункт Херсонської області. Є пошкодження цивільної інфраструктури, загибла та поранена людина.

Про це в Telegram повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За даними начальника ОВА, під обстрілами перебували Херсон, Новоолександрівка, Станіслав, Берислав, Дніпровське, Кізомис, Золота Балка, Білозерка, Новоберислав, Осокорівка, Гаврилівка, Томина Балка, Придніпровське, Інженерне, Антонівка, Садове, Янтарне, Понятівка, Олександрівка, Республіканець, Тягинка.

"Російські снаряди поцілили у житлові квартали населених пунктів, пошкоджені три багатоповерхівки та 15 приватних будинків. У Херсоні пошкоджене поштове відділення", — написав Прокудін.

Також його за даними, були влучання в об’єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлю, магазин, пошкоджені автівки. За добу внаслідок збройної агресії РФ загинула одна людина, ще одна — поранена.

За даними керівника МВА Романа Мрочка, минулої доби російські війська шість разів обстріляли населені пункти Херсонської громади. Ураження зафіксували в Херсоні та Садовому. В обласному центрі пошкоджені три багатоповерхівки та будівля "Нової Пошти".

Що відомо про обстріли Херсонщини за 2 березня 2024 року

Зранку армія РФ вдарила по одному з населених пунктів Станіславської громади. Внаслідок вибуху снаряда на подвір'ї власного будинку загинув 53-річний чоловік.

Вдень російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона. Поранення отримала 79-річна жінка, вона під час обстрілу перебувала у власній квартирі.

Пізніше стало відомо про ще одну травмовану внаслідок денного російського обстрілу Херсона. У жінки діагностували гостру реакцію на стрес, медики надали їй допомогу на місці.

У Генштабі повідомили, що упродовж 2 березня російські військові з артилерії та мінометів атакували понад 25 населених пунктів. Зокрема, Качкарівку, Львове, Станіслав, Томину Балку, Інженерне, Херсон та Козацьке.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.