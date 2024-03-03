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Пошкоджена цивільна інфраструктура, є загиблий та поранений. Армія РФ обстріляла 21 населений пункт на Херсонщині
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Пошкоджена цивільна інфраструктура, є загиблий та поранений. Армія РФ обстріляла 21 населений пункт на Херсонщині

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Херсон, зруйнована гімназія
Херсон, стіни зруйнованої російськими обстрілами гімназії, 1 березня 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

Упродовж доби 2 березня війська РФ обстріляли 21 населений пункт Херсонської області. Є пошкодження цивільної інфраструктури, загибла та поранена людина.

Про це в Telegram повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За даними начальника ОВА, під обстрілами перебували Херсон, Новоолександрівка, Станіслав, Берислав, Дніпровське, Кізомис, Золота Балка, Білозерка, Новоберислав, Осокорівка, Гаврилівка, Томина Балка, Придніпровське, Інженерне, Антонівка, Садове, Янтарне, Понятівка, Олександрівка, Республіканець, Тягинка.

"Російські снаряди поцілили у житлові квартали населених пунктів, пошкоджені три багатоповерхівки та 15 приватних будинків. У Херсоні пошкоджене поштове відділення", — написав Прокудін.

Також його за даними, були влучання в об’єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлю, магазин, пошкоджені автівки. За добу внаслідок збройної агресії РФ загинула одна людина, ще одна — поранена.

За даними керівника МВА Романа Мрочка, минулої доби російські війська шість разів обстріляли населені пункти Херсонської громади. Ураження зафіксували в Херсоні та Садовому. В обласному центрі пошкоджені три багатоповерхівки та будівля "Нової Пошти".

Що відомо про обстріли Херсонщини за 2 березня 2024 року

Зранку армія РФ вдарила по одному з населених пунктів Станіславської громади. Внаслідок вибуху снаряда на подвір'ї власного будинку загинув 53-річний чоловік.

Вдень російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона. Поранення отримала 79-річна жінка, вона під час обстрілу перебувала у власній квартирі.

Пізніше стало відомо про ще одну травмовану внаслідок денного російського обстрілу Херсона. У жінки діагностували гостру реакцію на стрес, медики надали їй допомогу на місці.

У Генштабі повідомили, що упродовж 2 березня російські військові з артилерії та мінометів атакували понад 25 населених пунктів. Зокрема, Качкарівку, Львове, Станіслав, Томину Балку, Інженерне, Херсон та Козацьке.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну

21 лютого 2022 року президент Росії Володимир Путін визнав правосуб'єктність "ЛНР" і "ДНР" і заявив, що їх визнають у межах Донецької та Луганської областей. Він додав, що це означає крах Мінських домовленостей.

За три дні, 24 лютого 2022 року, Путін заявив, що Росія вводить війська на територію України з метою проведення “військової операції з денацифікації та демілітаризації”. Одразу після цього звернення близько 5 ранку війська РФ почали обстрілювати об’єкти інфраструктури по всій Україні, а також житлові квартали.

За даними ООН, станом на кінець листопада 2022 року у зв’язку з російським вторгненням в Україну загалом загинули чи дістали поранення близько 16,7 тисячі цивільних українців.

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