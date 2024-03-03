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Армія РФ атакувала Корабельний район Херсона, поранений чоловік
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Армія РФ атакувала Корабельний район Херсона, поранений чоловік

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Херсон, пошкоджений будинок у Корабельному районі
Херсон, Корабельний район, пошкоджена обстрілами багатоповерхівка, 3 березня 2024 рік. Фото: Роман Мрочко/Telegram

Зранку 3 березня 2024 року російська армія атакувала Корабельний район Херсона.

Про це повідомляє в Telegram обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, снаряд влучив у будинок, уламками скла поранений 65-річний чоловік, від госпіталізації він відмовився.

Як повідомив керівник МВА Роман Мрочко, наразі відомо принаймні про п'ять прямих влучань у житлові будинки. Пошкоджені квартири, дах, МАФи.

Упродовж доби 2 березня війська РФ обстріляли 21 населений пункт Херсонської області. Є пошкодження цивільної інфраструктури, загибла та поранена людина.

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