Армія РФ атакувала Корабельний район Херсона, поранений чоловік

Зранку 3 березня 2024 року російська армія атакувала Корабельний район Херсона.

Про це повідомляє в Telegram обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, снаряд влучив у будинок, уламками скла поранений 65-річний чоловік, від госпіталізації він відмовився.

Як повідомив керівник МВА Роман Мрочко, наразі відомо принаймні про п'ять прямих влучань у житлові будинки. Пошкоджені квартири, дах, МАФи.

Упродовж доби 2 березня війська РФ обстріляли 21 населений пункт Херсонської області. Є пошкодження цивільної інфраструктури, загибла та поранена людина.

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