у Запоріжжі ввосьме відбувся пікет за право на демобілізацію

Сьогодні, 3 березня, у Запоріжжі ввосьме відбувся мирний пікет за право на демобілізацію після 18 місяців служби. Рідні військових, які захищають Україну з перших днів повномасштабного вторгнення, зібралися з вимогою ухвалити законопроєкт про уточнення строків військової служби (№9142).

Мирний пікет за право на демобілізацію військових, Запоріжжя, 3 березня 2024. Фото: Суспільне Запоріжжя

Близько 30 рідних військових, які вже понад півтора року перебувають у лавах ЗСУ, вийшли на мирний пікет.

Мирний пікет за право на демобілізацію військових, Запоріжжя, 3 березня 2024. Фото: Суспільне Запоріжжя

Від початку повномасштабного вторгнення боронить країну чоловік Альони, нині він воює на Запорізькому напрямку. Жінка каже: прийшла на пікет з вимогою, щоб привернути увагу до проблеми та заявити про право військових на демобілізацію:

"Щоб влада встановила розумні, чіткі терміни служби, без вставок, без правок. Тому що за два роки мій чоловік вже дуже втомився і морально, і фізично. В нього вже просто нема ні сил, ні здоров'я далі нас захищати. Він постійно хворіє, тому що дуже важко без лікарняних, без вихідних. 24/7 захищати країну дуже важко".

Альона, дружина військового. Фото: Суспільне Запоріжжя

Мирний пікет за право на демобілізацію військових, Запоріжжя, 3 березня 2024. Фото: Суспільне Запоріжжя

Анастасія, дружина військового. Фото: Суспільне Запоріжжя

Анастасія — дружина військового, який добровольцем пішов захищати країну на початку повномасштабного вторгнення. Розпочинав у територіальній обороні, нині воює в механізованій штурмовій бригаді на Донецькому напрямку. За два роки війни чоловік був у відпустці декілька разів, каже жінка:

"Чоловік за ці два роки перебував на різних напрямках. Багато де був і що бачив.У нього була контузія за це період. Це надзвичайно важко. Це можуть зрозуміти тільки люди, які переживають цей досвід. Скільки не розказуй, не можна підібрати таких слів, які б пояснили цей стан. Люди, які йдуть воювати добровільно чи по повістці, вони не розуміють, скільки їм у війську перебувати".

Анастасія каже, що немає конкретних термінів військової служби за призовом під час мобілізації,а цей момент демотивує чоловіків:

"Оцей фактор невизначеності, несправедливості — це те, що дійсно демотивує. Саме психологічний. Фізично можна витримати багато чого, розуміючи справедливе ставлення до воїна. Що воїн не став кріпаком, рабом, а що його поважають. Тому що обов'язки в нього є, а прав, виявляється, немає".

Мирний пікет за право на демобілізацію військових, Запоріжжя, 3 березня 2024. Фото: Суспільне Запоріжжя

Анна, дружина військового. Фото: Суспільне Запоріжжя

З березня 2022 року мобілізований чоловік Анни, він воює переважно на Донецькому напрямку. Жінка вже вшосте прийшла на пікет, аби підтримати свого чоловіка:

"Він виснажений. Так, у нього бувають відпустки, але вони дуже рідко і вони невеликі. За цей час неможливо пройти обстеження, відпочити, побути з родиною. Це дуже важко. Ми вимагаємо, в першу чергу, щоб нас влада почула. Ми вимагаємо розумні терміни служби. Війна стосується кожного!"

Мирний пікет за право на демобілізацію військових, Запоріжжя, 3 березня 2024. Фото: Суспільне Запоріжжя

Мирний пікет за демобілізацію військових після 18 місяців служби —Всеукраїнський. Рідні військовослужбовців вийшли сьогодні й в інших обласних центрах, зазначила Анастасія.

Суспільне повідомляло, що вперше мирний пікет відбувся 27 жовтня, вдруге — 12 листопада, втретє — 2 грудня, вчетверте — 23 грудня, а вшосте — 28 січня.

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