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Внаслідок удару по Одесі загинуло подружжя військових та їхня дитина, ще двох шукають
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Внаслідок удару по Одесі загинуло подружжя військових та їхня дитина, ще двох шукають

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Внаслідок удару по Одесі загинуло подружжя військових та їхня дитина, ще двох шукають
Олег та Тетяна Кравець. Фото: Фемистокл Афинский/Facebook

Внаслідок дронової атаки по Одесі загинула багатодітна родина військових. Тіла Олега, Тетяни та їхньої семимісячної донечки Лізи знайшли під завалами. Ще двоє дітей вважаються зниклими.

Про це Суспільному розповіли близькі друзі родини Любов та Владислава.

Олег та Тетяна Кравець були військовими, познайомились на службі. Пізніше Тетяна звільнилась, аби доглядати новонароджену донечку. Чоловік був останнім сином своїх батьків — його брат Євген загинув у 2014 році в зоні АТО, розповіла Любов:

"Він найкращий друг мого чоловіка Віталіка. Вони служили разом. Він тільки оце вітав його з Днем народження. Батько Олега також військовослужбовець. Женя загинув десять років назад, 27 років йому було. Так шкода. Дуже хороша родина".

Внаслідок дронової атаки по Одесі загинуло подружжя військових: їхніх дітей шукають під завалами
Олег Кравець. Фото: Фемистокл Афинский/Facebook

Маленька Ліза була єдиною спільною дитиною подружжя, 29 лютого їй виповнилось сім місяців. Тетяна мала ще трьох дітей від попереднього шлюбу, двох з них, дев'ятирічного Сергія та восьмирічну Злату, ще й досі шукають під завалами.

"Він взяв її з трьома дітками і вони народили Лізоньку. Старший хлопчик, Володимир, поїхав у Раухівку до дідуся з бабусею та залишився живий, а троє загинули: спільна дитинка і двоє першого шлюбу", — додала Любов.

Внаслідок дронової атаки по Одесі загинуло подружжя військових: їхніх дітей шукають під завалами
Пошкоджений будинок в Одесі внаслідок російської дронової атаки. Фото: Владислава Мала

Інша подруга сім'ї Владислава розповіла, як співробітники ДСНС намагались знайти когось з подружжя:

"Там де пральна машинка і відкриті двері. Це їхня квартира. Це там, де вони були: спальня, де вона спала з Олегом, і з ними Лізочка маленька. Одна кімната наче, і балкон не обвалились. Рятувальники залазили туди, кликали їх, але очевидно, що вони не вижили", — додала подруга загиблої родини Владислава.

Що відомо про атаку РФ по Одесі у ніч з 1 на 2 березня

  • Армія РФ атакувала Одещину безпілотниками у ніч з 1 на 2 березня. У місті пролунали вибухи.
  • Сили ППО збили сім з восьми дронів, які російська армія випустила по Одесі, повідомила начальниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.
  • Внаслідок російської дронової атаки десять людей загинуло, восьмеро травмувались. Серед них — трирічна дитина.
  • З-під завалів дістали чоловіка, він живий та у свідомості, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.
  • Прокуратура розпочала розслідування нічної атаки по Одесі за статтею "порушення законів та звичаїв війни".

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