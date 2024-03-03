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Ракетний удар по Дніпру та обстріл Нікопольщини. Як минула ніч проти 3 березня на Дніпропетровщині
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Ракетний удар по Дніпру та обстріл Нікопольщини. Як минула ніч проти 3 березня на Дніпропетровщині

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Обстріл, руйнування, Нікополь
Ілюстративне фото. Фото: телеграм-канал Сергія Лисака

У ніч проти 3 березня армія РФ завдала ракетного удару по Дніпру. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Сталася пожежа, її загасили.

Також атакували Нікополь та Нікопольський район Дніпропетровщини, пошкоджено дачний будинок. Загиблих і поранених немає.

Раніше, 2 березня 2024 року, через обстріл Нікопольського району Дніпропетровщини було поранено двох жінок – 65 та 66 років. Станом на 18:30 було відомо про 16 пошкоджених приватних будинків. Також понівечено 12 господарських споруд, авто, теплиці, газогони, лінію електропередач, транспортне підприємство і два десятки сонячних панелей.

Що відомо про наслідки повномасштабної війни для Дніпропетровщини

За два роки повномасштабної війни на Дніпропетровщині через російську агресію, за даними ДСНС області, загинули 300 людей, з них 16 дітей. Ще 1450 були травмовані, з них 91 дитина. Зруйновано майже 700 будівель, пошкоджено понад 15 тисяч.

Найбільше загиблих та поранених було внаслідок ракетного удару РФ по дев`ятиповерхівці на житловому масиві Перемога 14 січня 2023 року. Тоді загинуло 46 людей, поранення отримали 75 мешканців будинку. На місці влучання зруйновано два під’їзди.

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