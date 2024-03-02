Через обстріл Нікопольського району Дніпропетровщини поранено двох жінок

Через обстріл Нікопольського району Дніпропетровщини 2 березня поранено двох жінок – 65 та 66 років. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Жінки лікуватимуться амбулаторно.

Горіло кафе. Наслідки атаки ще уточнюють, написав він.

Згодом у прокуратурі області уточнили, що через атаку пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, кафе. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Станом на 18:30 відомо про 16 пошкоджених приватних будинків, написав Сергій Лисак. Також понівечені 12 господарських споруд, авто, теплиці, газогони, лінія електропередач, транспортне підприємство і два десятки сонячних панелей.

Обстеження уражених територій досі триває. Наслідки уточнюють.

Загалом протягом дня війська РФ декілька били по району дронами-камікадзе та артилерією. Влучання є у райцентрі, Червоногригорівська і Марганецька громадах.

Раніше, у ніч на 2 березня, армія РФ обстріляла з артилерії Нікопольський район. Під ударами були Червоногригорівська та Марганецька громади. Загиблих і поранених немає.

Що відомо про наслідки повномасштабної війни для Дніпропетровщини

За два роки повномасштабної війни на Дніпропетровщині через російську агресію, за даними ДСНС області, загинули 300 людей, з них 16 дітей. Ще 1450 були травмовані, з них 91 дитина. Зруйновано майже 700 будівель, пошкоджено понад 15 тисяч.

Найбільше загиблих та поранених було внаслідок ракетного удару РФ по дев`ятиповерхівці на житловому масиві Перемога 14 січня 2023 року. Тоді загинуло 46 людей, поранення отримали 75 мешканців будинку. На місці влучання зруйновано два під’їзди.

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