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Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
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Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб

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ЗСУ
Український солдат встановлює систему радіоелектронної боротьби для придушення російських дронів на передовій поблизу Бахмута, Донецька область, Україна, 29 січня 2024 року. Фото: АР/Єфрем Лукацький

Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з російським військом.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 3 березня.

"Загалом противник завдав 1 ракетного та 50 авіаційних ударів, здійснив 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти: Свеса Сумської області; Берестове Харківської області; Північне, Терни, Нью-Йорк, Георгіївка, Водяне, Урожайне, Богоявленка та Старомайорське Донецької області; Вербове, Мала Токмачка та Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на фронті:

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання підрозділів ЗСУ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку противник здійснив 4 марні атаки в районі населеного пункту Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбили 15 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українська арамія відбила 14 атак окупантів у районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян у районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де вони 25 разів намагались прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку противник 4 рази безрезультатно намагався атакувати в районі населеного пункту Роботине та західніше Новопрокопівки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Противник здійснив марну спробу штурму в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

"Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують армію РФ вздовж всієї лінії фронту",— додали у Генштабі ЗСУ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника. Повітряні Сили ЗС України збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 артилерійському засобу противника.

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