На війні з РФ загинули троє військовослужбовців з Рівненщини. Володимир Бойко з Корнинської громади, Максим Захарчук — із Великомежиріцької та Микола Розгон — з Радивилівської.

Володимир Бойко

Володимир Бойко — житель села Корнин поблизу Рівного, 2000 року народження. Він загинув 28 лютого в бою поблизу острова Тендрівська Коса Скадовського району Херсонської області, повідомив у Facebook голова Корнинської громади Роман Горбатюк-Василейко.

Детальніше про зустріч кортежу із тілом загиблого бійця, прощання та поховання поінформують додатково.

Максим Захарчук

Максим Захарчук — із Великомежиріцької громади Рівненського району. Старший матрос загинув 28 лютого в бою поблизу острова Тендрівська Коса Скадовського району Херсонської області, повідомила у Facebook голова Великомежиріцької громади Оксана Слободенюк.

Подробиці про прибуття траурного кортежу, місце та дату поховання у громаді поінформують додатково.

Микола Розгон

Микола Розгон — із села Сестрятин Радивилівської громади. Його мобілізували у червні 2023 року. 46 чоловік служив стрільцем-помічником гранатометника стрілецького відділення.

Микола Розгон загинув під час виконання бойового завдання 12 лютого біля села Богданівка Бахмутського району на Донеччині, повідомили у Facebook радивилівської громади.

Про дату та час зустрічі кортежу із тілом загиблого бійця, прощання та поховання поінформують додатково.

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