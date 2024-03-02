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У Житомирі відкрилася виставка присвячена 165-й річниці від народження Івана де Шодуара
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У Житомирі відкрилася виставка присвячена 165-й річниці від народження Івана де Шодуара

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3 березня відзначається 165-та річниця від дня народження відомого мецената та громадського діяча Івана Максиміліановича де Шодуара. У Житомирському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку під назвою "Меценат із Житомира". У виставковому залі музею представлені документи та картини з колекції барона, надані з Державного архіву.

Науковиця Таїсія Чернишова прийшла до краєзнавчого музею на творчий вечір та виставку раритетних речей, присвячених 165-й річниці від дня народження відомого мецената Житомира Івана Максиміліановича де Шодуара. Таїсія розповіла, що вивчає діяльність Шодуара та проводить екскурсії парком, земля якого колись належала барону.

"Це унікальна постать для Житомира — барон де Шодуар. Меценат, дворянин у третьому поколінні. Я би хотіла, щоб люди більше цікавилися бароном. Адже існує тенденція перейменувати парк. Треба, щоб житомиряни більше знали історію та цінували такі постаті", — сказала Таїсія Чернишова.

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Таїсія Чернишова, Житомир, березень 2024 року. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

Серед архівних документів, пов'язаних з життям Івана де Шодуара, зберігається книга–родовід з іменним гербом, обгорнута шкіряною обкладинкою, а також нотаріальні документи.

"Це купча на маєток Шодуарів, де народився Іван, що розташовувався в Івниці Житомирського повіту. Там, власне, зберігалася вся колекція. Проте у 1898 році Іван Шодуар придбав у Станіслави Плотницької маєток на лівому березі річки Тетерів. Саме тут розташовується сьогодні парк. Це нотаріальний документ про купівлю цієї землі", — розповіла працівниця обласного державного архіву Олександра Горпинич.

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Олександра Горпинич показує купчу барона на землю на березі річки Тетерів. Житомир, березень 2024 року. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

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Книга–родовід з іменним гербом Івана де Шодуара. Житомир, березень 2024 року. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

Зі слів режисера Петра Авраменка, під час підготовки до зйомок фільму про барона Івана де Шодуара він вивчав історичні документи.

"Коли ми дійшли до заповіту, то це стало найголовніше у цьому фільмі. І треба, щоб житомиряни знали це все. Він заповів усе, що мав, у спадок житомирянам", — сказав Петро Авраменко.

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Петро Авраменко, Житомир, березень 2024 року. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

"Постать Івана де Шодуара стала свого роду культовою у Житомирі. Ми вже знаємо, що є готовий проєкт-рішення щодо перейменування парку-відпочинку. Також прийнято рішення щодо встановлення меморіальної дошки. Громадська організація колекціонерів-краєзнавців Житомира планує презентувати пам’ятну медаль з нагоди Дня народження барона де Шодуара", — розповів директор Житомирського обласного краєзнавчого музею Роман Насонов.

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Роман Насонов, Житомир, березень 2024 року. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

виставка, барон, меценат, річниця, Іван де Шодуар, парк
Житомирський обласний краєзнавчий музей. Житомир, березень 2024 року. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

Раніше Суспільне повідомляло, що у Житомирі на фасаді адміністративної будівлі КП "Парк" встановлять пам'ятну дошку житомирському громадському діячеві, меценату та доброчинцеві барону Івану Максиміліановичу де Шодуару.

виставка, барон, меценат, річниця, Іван де Шодуар, парк
У виставковому залі музею представлені документи та картини з колекції барона Івана де Шодуара. Житомир, березень 2024 року. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

виставка, барон, меценат, річниця, Іван де Шодуар, парк
У виставковому залі музею представлені документи та картини з колекції барона Івана де Шодуара. Житомир, березень 2024 року. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

виставка, барон, меценат, річниця, Іван де Шодуар, парк
У виставковому залі музею представлені документи та картини з колекції барона Івана де Шодуара. Житомир, березень 2024 року. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

виставка, барон, меценат, річниця, Іван де Шодуар, парк
У виставковому залі музею представлені документи та картини з колекції барона Івана де Шодуара. Житомир, березень 2024 року. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

виставка, барон, меценат, річниця, Іван де Шодуар, парк
У виставковому залі музею представлені документи та картини з колекції барона Івана де Шодуара. Житомир, березень 2024 року. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

виставка, барон, меценат, річниця, Іван де Шодуар, парк
У виставковому залі музею представлені документи та картини з колекції барона Івана де Шодуара. Житомир, березень 2024 року. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

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