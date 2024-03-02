У Кривому Розі виявили родину з двома дітьми, які проживають у неналежних умовах

У Кривому Розі під час перевірки умов проживання дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, служба у справах дітей виявила родину з двома дітьми які проживають у неналежних умовах.

Про це йдеться на Facebook-сторінці служби у справах дітей виконкому Центрально-Міської районної ради Кривого Рогу.

За повідомленням, в родині наразі виховуються двоє неповнолітніх дітей, за якими батьки не здійснюють належного догляду.

"Умови проживання дітей вкрай незадовільні. За повідомленням комунального підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №6" Криворізької міської ради, діти неодноразово травмувалися за місцем мешкання, у зв’язку з недбалим доглядом батьків", — мовиться у дописі.

Умови, у яких проживають діти. Фото: Facebook/Служба у справах дітей виконкому Центрально-Міської районної у місті ради

Службою у справах дітей готує проєкт рішення про відібрання дітей від батьків.

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