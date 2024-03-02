Сьогодні, 2 березня, у Кушугумі Запорізької області попрощалися з Віталієм Макаренком — військовослужбовцем із Мелітопольського району. 19 лютого, виконуючи бойове завдання на Донеччині, чоловік потрапив під російський обстріл.

На церемонії поховання були присутні кореспонденти Суспільного.

Віталій Макаренко — 20-річний військовослужбовець із села Дунаївка Мелітопольського району. Торік, 30 травня, чоловік вступив до лав ЗСУ. Його прийомний батько, Андрій Риженко, розповів, що Віталій завжди мріяв стати військовим:

"Намагався шукати роботу чи десь далі поступити, а потім враз і “ні, я піду служити” і все. А потім вже написав, що “я вже в учебці, мене вже забрали” і після “учебки” одразу на бойові дії. Це повітряно-десантні війська, вони стояли на одній з перших ліній".

Андрій Риженко, батько загиблого військовослужбовця. Фото: Суспільне Запоріжжя

Обороняв територіальну незалежність України Віталій у Покровському районі на Донеччині. У грудні 2023 року отримав уламкове поранення та дві контузії. Через це хлопець лікувався у Дніпропетровській та Полтавській областях, втім один уламок так і не витягнули. Цьогоріч, 10 лютого, Віталій Макаренко повернувся на фронт.

Прощання з Віталієм Макаренком у селищі Кушугум на Запоріжжі. Фото: Суспільне Запоріжжя

Я можу їхати подавати на інвалідність і мене можуть списувати. Але я не поїду. Я поїду туди, до хлопців. Як я їх покину? Віталій Макаренко загиблий військовослужбовець

Прощання із загиблим військовослужбовцем Віталієм Макаренком у Кушугумі. Фото: Суспільне Запоріжжя

19 лютого під час виконання бойового завдання на Донеччині Віталій Макаренко потрапив під російський обстріл, розповів батько Андрій Риженко:

"19 лютого він якесь уламкове поранення отримав. Десь поряд щось вибухнуло, тому що я на впізнання їздив, там не сумісні з життям, побитий увесь уламками".

Батько Андрій Риженко розповів, що його син був талановитим: любив легку атлетику, волейбол, грав на гітарі, співав та малював.

Могила Віталія Макаренка на кладовищі у Кушугумі. Фото: Суспільне Запоріжжя

Поховали українського захисника на Кушугумському кладовищі. У Віталія Макаренка залишилися прийомні батьки та 12 братів і сестер.

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