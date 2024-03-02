НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Я поїду туди, до хлопців. Як я їх покину?": у Кушугумі на Запоріжжі попрощалися з бійцем Віталієм Макаренком
Вторгнення Росії в УкраїнуПохованняСМЕРТЬЗСУЛЮДИРегіони

"Я поїду туди, до хлопців. Як я їх покину?": у Кушугумі на Запоріжжі попрощалися з бійцем Віталієм Макаренком

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Кушугумі на Запоріжжі попрощалися з військовослужбовцем Віталієм Макаренком
Загиблий військовослужбовець Віталій Макаренко. Фото: Суспільне Запоріжжя

Сьогодні, 2 березня, у Кушугумі Запорізької області попрощалися з Віталієм Макаренком — військовослужбовцем із Мелітопольського району. 19 лютого, виконуючи бойове завдання на Донеччині, чоловік потрапив під російський обстріл.

На церемонії поховання були присутні кореспонденти Суспільного.

Віталій Макаренко — 20-річний військовослужбовець із села Дунаївка Мелітопольського району. Торік, 30 травня, чоловік вступив до лав ЗСУ. Його прийомний батько, Андрій Риженко, розповів, що Віталій завжди мріяв стати військовим:

"Намагався шукати роботу чи десь далі поступити, а потім враз і “ні, я піду служити” і все. А потім вже написав, що “я вже в учебці, мене вже забрали” і після “учебки” одразу на бойові дії. Це повітряно-десантні війська, вони стояли на одній з перших ліній".
"Я поїду туди, до хлопців. Як я їх покину?": у Кушугумі на Запоріжжі попрощалися з бійцем Віталієм Макаренком
Андрій Риженко, батько загиблого військовослужбовця. Фото: Суспільне Запоріжжя

Обороняв територіальну незалежність України Віталій у Покровському районі на Донеччині. У грудні 2023 року отримав уламкове поранення та дві контузії. Через це хлопець лікувався у Дніпропетровській та Полтавській областях, втім один уламок так і не витягнули. Цьогоріч, 10 лютого, Віталій Макаренко повернувся на фронт.

"Я поїду туди, до хлопців. Як я їх покину?": у Кушугумі на Запоріжжі попрощалися з бійцем Віталієм Макаренком
Прощання з Віталієм Макаренком у селищі Кушугум на Запоріжжі. Фото: Суспільне Запоріжжя

Я можу їхати подавати на інвалідність і мене можуть списувати. Але я не поїду. Я поїду туди, до хлопців. Як я їх покину?
Віталій Макаренкозагиблий військовослужбовець

"Я поїду туди, до хлопців. Як я їх покину?": у Кушугумі на Запоріжжі попрощалися з бійцем Віталієм Макаренком
Прощання із загиблим військовослужбовцем Віталієм Макаренком у Кушугумі. Фото: Суспільне Запоріжжя

19 лютого під час виконання бойового завдання на Донеччині Віталій Макаренко потрапив під російський обстріл, розповів батько Андрій Риженко:

"19 лютого він якесь уламкове поранення отримав. Десь поряд щось вибухнуло, тому що я на впізнання їздив, там не сумісні з життям, побитий увесь уламками".

Батько Андрій Риженко розповів, що його син був талановитим: любив легку атлетику, волейбол, грав на гітарі, співав та малював.

"Я поїду туди, до хлопців. Як я їх покину?": у Кушугумі на Запоріжжі попрощалися з бійцем Віталієм Макаренком
Могила Віталія Макаренка на кладовищі у Кушугумі. Фото: Суспільне Запоріжжя

Поховали українського захисника на Кушугумському кладовищі. У Віталія Макаренка залишилися прийомні батьки та 12 братів і сестер.

Підписуйтесь на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
Російський снаряд влучив у кімнату. Історія 14-річного хлопця із Краматорська
Російський снаряд влучив у кімнату. Історія 14-річного хлопця із Краматорська
Україна готується до дезінформаційної кампанії Кремля проти Зеленського — Bloomberg
Україна готується до дезінформаційної кампанії Кремля проти Зеленського — Bloomberg
На Запоріжжі поліг воїн з Івано-Франківщини Мирослав Пилипів
На Запоріжжі поліг воїн з Івано-Франківщини Мирослав Пилипів
Тільки після навчання: у черкаському ТЦК пояснили нову вимогу закону про мобілізацію
Тільки після навчання: у черкаському ТЦК пояснили нову вимогу закону про мобілізацію
На початок