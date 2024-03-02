В Одесі під час нічної дронової атаки загинули п'ятеро людей, серед них дитина. Восьмеро отримали поранення, четверо у лікарні. Внаслідок влучання дрона, 18 квартир зруйновані. Що розповідають люди про нічну атаку — у матеріалі Суспільного.

З ночі в Одесі рятувальники розбирають завали зруйнованого під’їзду багатоповерхівки, аби знайти людей. Дрон російської армії влучив у будинок, внаслідок чого частина споруди обвалилась.

"Я тільки почула сильний хлопок, у мене чоловік з іншої кімнати вискочив, сказав: "Не нервуй". Він підійшов до вікна на кухні й каже: "У нас перший під’їзд прильот". Це все, що я змогла з переляку від нього почути, я почала нервувати, швидко вдягатись, чоловік вискочив допомагати людям. Потім почали вибігати люди та вже я зрозуміла, що там є загиблі. Мені так здалось, бо я бачила, що виносили якісь ковдри великі. Це дуже важко, зараз ще читаєш новини й бачиш, що там ще є люди під завалами", — розповіла власниця квартири у пошкодженому будинку Світлана.

Наслідки атаки по Одесі 2 березня 2024 року. Зруйнований будинок. Фото: Суспільне Одеса

Наслідки атаки по Одесі 2 березня 2024 року. Зруйнований будинок. Фото: Суспільне Одеса

Під час пошуків з-під завалів вдалося врятувати чоловіка, який був у люку тепломережі. Він зазначив, що на момент влучання у люку був він один. Станом на 12:00 врятованих стало п’ятеро.

"Вночі вибух був такий тупий, потім почалася пожежа, нам через цей будинок не видно, але зарево було аж за дев’ятиповерхівку", — розповів мешканець сусіднього будинку Ігор.

Наслідки атаки по Одесі 2 березня 2024 року. Зруйнований будинок. Фото: Суспільне Одеса

Біля зруйнованого під’їзду чекали люди, коли знайдуть їхніх рідних та знайомих. Людей шукають разом з собаками, операція триває, зазначив керівник центру спортивної кінології Віталій Черлак:

"Собаки наші позначили у цьому секторі сліди крові й, можливо, місця під завалами. Але дуже великий завал, його потрібно розбирати, щоб добратися. Ява, до прикладу, вона дуже сильно реагує на адреналін, на запах страху, кров, вона реагує, вона шукає, хоче швидше знайти, але зараз вони киплять, бо їм не дають через питання безпеки".

Наслідки атаки по Одесі 2 березня 2024 року. Зруйнований будинок. Фото: Суспільне Одеса

Наслідки атаки по Одесі 2 березня 2024 року. Зруйнований будинок. Фото: Суспільне Одеса

Через нічний обстріл травмувалась співробітниця медичного центру "Neuromed", остеопатка Ірина Нікова. Наразі вона перебуває у лікарні, повідомили на сторінці закладу і Instsgram.

3 березня в Одесі та області оголошено Днем жалоби за загиблими.

Що відомо про атаку РФ по Одесі у ніч з 1 на 2 березня

Армія РФ атакувала Одещину безпілотниками у ніч з 1 на 2 березня. У місті пролунали вибухи.

Сили ППО збили сім з восьми дронів, які російська армія випустила по Одесі, повідомила начальниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

Внаслідок російської дронової атаки п'ятеро людей загинуло, восьмеро травмувались. Серед них — трирічна дитина.

З-під завалів дістали чоловіка, він живий та у свідомості, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Прокуратура розпочала розслідування нічної атаки по Одесі за статтею "порушення законів та звичаїв війни".

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