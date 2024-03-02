Краєзнавчий музей у прифронтовому Оріхові на Запоріжжі пошкоджений внаслідок численних російських обстрілів. Попри це, працівники, що залишилися в місті, намагаються зберегти експозиції — повністю евакуювати фонди музею так і не вдалось.

Вхід до краєзнавчого музею в Оріхові. Фото: Суспільне Запоріжжя

Який зараз має вигляд музей — бачили кореспонденти Суспільного.

Краєзнавчий музей був розміщений в історичному центрі Оріхова, у приміщенні однієї з перших кам'яних будівель міста. Збудована вона була понад 130 років тому — у 1893 році у стилі українського класицизму. Нині — внаслідок російських обстрілів — від приміщення лишилися лише стіни, розповіла колишня працівниця музею Світлана Коноваленко:

"Перших відвідувачів ми прийняли у 1995 році, у вересні. Відкрили тоді одну експозиційну залу, вона називалася “Оріхівщина в роки Другої світової війни”. На відкриття виставки прийшло дуже багато людей, тому що це була знакова подія в житті Оріхівщини. Тому що ми розповідали про історію нашого міста, про історію нашого краю, про життя наших людей".

Світлана Коваленко, колишня співробітниця Оріхівського краєзнавчого музею. Фото: Суспільне Запоріжжя

Історична будівля, у якій розміщувався краєзнавчий музей в Оріхові. Фото: Суспільне Запоріжжя

Майже за 30 років роботи працівники музею створили чотири нові експозиційні та одну виставкову зали, де зібрали важливі для сторінок історії Оріхівщини експонати.

Приміщення Оріхівського краєзнавчого музею. Фото: Суспільне Запоріжжя

Після перших пошкоджень будівлі внаслідок обстрілів армії РФ у травні 2022 року працівники вирішили демонтувати усі експозиційні зали та сховати найважливіші експонати. Втім, сама евакуація музейних фондів розпочалась майже через рік — у березні 2023 року:

"Евакуювали ми переважно своїми силами, нам виділили невеликий такий “бусік". У вересні 2023 року дуже сильно було пошкоджено будівлю музею, були вибиті вхідні двері, пошкоджений ґанок, вибиті вікна разом із лутками, пошкоджений дах. І тому вирішили провести чергову евакуацію".

Пошкоджене приміщення Оріхівського краєзнавчого музею. Фото: Суспільне Запоріжжя

Друга евакуація музейних предметів проводилася за допомоги волонтерів — через щоденні обстріли міста, як зізналася Світлана, до Оріхова було страшно їздити. Тоді вдалося вивезти картини, одяг, нумізматичну колекцію, стародруки та скрині. Зараз у музеї досі залишається частина експонатів, які жінка сподівається з часом евакуювати.

Приміщення краєзнавчого музею в Оріхові. Фото: Суспільне Запоріжжя

Зараз персонал скоротили, а сам музей закрили — через брак фінансування, повідомив начальник міської військової адміністрації Микола Вініченко. Втім, за його словами, після війни будівлю планують відновити.

Одна із зал краєзнавчого музею в Оріхові. Фото: Суспільне Запоріжжя

Стоїть. Зранений, пошкоджений, але поки що стоїть. І це поки що радує і тішить. І десь ота надія, вогник надії, він не згасає Світлана Коваленко

Приміщення краєзнавчого музею в Оріхові, лютий 2024 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

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