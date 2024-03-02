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"Зранений, пошкоджений, але поки що стоїть": який має вигляд краєзнавчий музей у прифронтовому Оріхові на Запоріжжі
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"Зранений, пошкоджений, але поки що стоїть": який має вигляд краєзнавчий музей у прифронтовому Оріхові на Запоріжжі

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Який стан краєзнавчого музею у прифронтовому Оріхові внаслідок обстрілів армії РФ
Краєзнавчий музей у прифронтовому Оріхові на Запоріжжі. Фото: Суспільне Запоріжжя

Краєзнавчий музей у прифронтовому Оріхові на Запоріжжі пошкоджений внаслідок численних російських обстрілів. Попри це, працівники, що залишилися в місті, намагаються зберегти експозиції — повністю евакуювати фонди музею так і не вдалось.

Краєзнавчий музей у прифронтовому Оріхові Запорізької області
Вхід до краєзнавчого музею в Оріхові. Фото: Суспільне Запоріжжя

Який зараз має вигляд музей — бачили кореспонденти Суспільного.

Краєзнавчий музей був розміщений в історичному центрі Оріхова, у приміщенні однієї з перших кам'яних будівель міста. Збудована вона була понад 130 років тому — у 1893 році у стилі українського класицизму. Нині — внаслідок російських обстрілів — від приміщення лишилися лише стіни, розповіла колишня працівниця музею Світлана Коноваленко:

"Перших відвідувачів ми прийняли у 1995 році, у вересні. Відкрили тоді одну експозиційну залу, вона називалася “Оріхівщина в роки Другої світової війни”. На відкриття виставки прийшло дуже багато людей, тому що це була знакова подія в житті Оріхівщини. Тому що ми розповідали про історію нашого міста, про історію нашого краю, про життя наших людей".
Оріхівський краєзнавчий музей Запоріжжі вигляд
Світлана Коваленко, колишня співробітниця Оріхівського краєзнавчого музею. Фото: Суспільне Запоріжжя

Оріхівський краєзнавчий музей після російських обстрілів
Історична будівля, у якій розміщувався краєзнавчий музей в Оріхові. Фото: Суспільне Запоріжжя

Майже за 30 років роботи працівники музею створили чотири нові експозиційні та одну виставкову зали, де зібрали важливі для сторінок історії Оріхівщини експонати.

Оріхівський краєзнавчий музей після обстрілів армії РФ
Приміщення Оріхівського краєзнавчого музею. Фото: Суспільне Запоріжжя

Після перших пошкоджень будівлі внаслідок обстрілів армії РФ у травні 2022 року працівники вирішили демонтувати усі експозиційні зали та сховати найважливіші експонати. Втім, сама евакуація музейних фондів розпочалась майже через рік — у березні 2023 року:

"Евакуювали ми переважно своїми силами, нам виділили невеликий такий “бусік". У вересні 2023 року дуже сильно було пошкоджено будівлю музею, були вибиті вхідні двері, пошкоджений ґанок, вибиті вікна разом із лутками, пошкоджений дах. І тому вирішили провести чергову евакуацію".
Краєзнавчий музей в Оріхові Запорізької області після обстрілів армії РФ
Пошкоджене приміщення Оріхівського краєзнавчого музею. Фото: Суспільне Запоріжжя

Друга евакуація музейних предметів проводилася за допомоги волонтерів — через щоденні обстріли міста, як зізналася Світлана, до Оріхова було страшно їздити. Тоді вдалося вивезти картини, одяг, нумізматичну колекцію, стародруки та скрині. Зараз у музеї досі залишається частина експонатів, які жінка сподівається з часом евакуювати.

Краєзнавчий музей в Оріхові Запорізької області після обстрілів російської армії
Приміщення краєзнавчого музею в Оріхові. Фото: Суспільне Запоріжжя

Зараз персонал скоротили, а сам музей закрили — через брак фінансування, повідомив начальник міської військової адміністрації Микола Вініченко. Втім, за його словами, після війни будівлю планують відновити.

Музей в Оріхові вигляд після російських обстрілів
Одна із зал краєзнавчого музею в Оріхові. Фото: Суспільне Запоріжжя

Стоїть. Зранений, пошкоджений, але поки що стоїть. І це поки що радує і тішить. І десь ота надія, вогник надії, він не згасає
Світлана Коваленко

Музей в Оріхові вигляд після обстрілів армії РФ
Приміщення краєзнавчого музею в Оріхові, лютий 2024 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

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