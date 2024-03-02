Армія РФ вдарила по Херсону: поранена літня жінка

Російські війська вдень 2 березня 2024 року обстріляли Дніпровський район Херсона. Поранення отримала 79-річна жінка.

Про це в Telegram повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Під час обстрілу травмована перебувала у власній квартирі. Наразі її ушпиталили. ЇЇ стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості, йдеться в повідомленні.

Пізніше очільник ОВА Олександр Прокудін повідомив що ще одну травмовану внаслідок денного російського обстрілу Херсона. У жінки діагностували гостру реакцію на стрес, медики надали їй допомогу на місці.

За його інформацією, снаряди влучили у житлові будинки. В оселях вибиті вікна, зруйновані стіни та меблі, посічені стелі.

Також прокуратура повідомила, що російські війська вранці 2 березня обстріляли Станіславську громаду. Загинув чоловік.

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