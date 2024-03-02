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Російська армія обстріляла Станіславську громаду на Херсонщині: загинула людина
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Російська армія обстріляла Станіславську громаду на Херсонщині: загинула людина

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Херсонщина, обстріли, руїни будинку
Зруйнований внаслідок російських обстрілів будинок, Херсонщина, лютий 2024 р. Фото: Поліція Херсонської області/Telegram

Військові РФ зранку 2 березня вдарили по одному з населених пунктів Станіславської громади Херсонської області. Загинула людина.

Про це в Telegram повідомила прокуратура Херсонської області.

За даними слідства, близько 08:30 армія РФ з артилерійської зброї обстріляла один з населених пунктів Станіславської громади Херсонського району. Внаслідок вибуху снаряда на подвір'ї власного будинку загинув 53-річний чоловік, йдеться в повідомленні.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушення військовими РФ законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, повідомили в прокуратурі.

Раніше голова ОВА Олександр Прокудін повідомив, що протягом 1 березня російські війська обстріляли 24 населені пункти Херсонщини. Пошкоджені багатоповерхівка, 11 приватних будинків та стільникова вежа. Також пошкоджена адмінбудівля у Херсоні. Загиблих та поранених немає.

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