Кров для операцій українським військовим: на Київщині організовують Дні донора

У Київській області продовжують організовувати Дні донора. Медики приймають охочих здати кров у місцевих поліклініках. Зібрану кров передаватимуть у медзаклади для операцій українським військовим.

Про це повідомляють у Telegram пресслужби Ірпінської та Бучанської міських рад.

Зазначається, що 6 березня День донора проводитиметься з 9:00 до 13:00 в Михайлівсько-Рубежівській амбулаторії.

"Мобільна бригада буде проводити забір крові для Збройних сил України. Запрошуємо жителів та небайдужих мешканців громади по можливості максимально долучитися до здачі крові для наших воїнів", — йдеться у повідомленні.

Запис проводиться за номерами телефонів: 0990410379 (Telegram), 0459795209.

Бучанський консультативно-діагностичний центр разом із Київським обласним центром крові проведе День донора 7 березня.

"Долучитися може кожен охочий віком від 18 до 60 років. Для цього необхідно мати при собі паспорт та ідентифікаційний код. Також надається довідка про звільнення від навчання та роботи на два дні: у день здачі крові та інший — за бажанням", — інформують у міській раді.

Збір крові проводитиметься за адресою: вулиця Польова, 21/10 із 9:00 до 13:00.

Медики нагадують, щоб підготуватися до донорства, потрібно:

за три дні до здавання крові відмовитися від прийому анальгетиків і аспірину, а також ліків, що їх містять

не вживати алкоголь за 48 годин, а також жирну, смажену, копчену, молочну їжу, соління

обов'язково виспатися і з'їсти легкий сніданок, наприклад, солодкий чай, дієтичне печиво, кашу на воді

не палити за годину до здачі крові

не приходити здавати кров, якщо є відчуття нездужання: озноб, запаморочення, головний біль, чи слабкість.

Після донації потрібно, за можливості, уникати суттєвих фізичних навантажень та алкоголю протягом 12 годин, вдосталь їсти і пити побільше рідини.

Що відомо про донорство крові

У грудні День донорства від київських митників поповнив запаси Національного Інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова на 26 650 мл крові. Прийшли 59 митників, серед них і ті, які з перших днів повномасштабного вторгнення російських військ, став до лав ЗСУ, а наразі демобілізований. Кожен здав по 450 мл.

У жовтні Бучанській громаді організовували День донора. Медики зібрали 16 літрів крові. Виїзну акцію провів Київський міський центр крові у співпраці з Бучанським консультативно-діагностичним центром. Днором стала 31 людина.

14 вересня, у Ірпені провели День донора у рамках ініціативи від Київського обласного центру служби крові. Долучилися 127 жителів міста. Кров будуть використовувати для вагітних при складних пологах, онкохворих, людей під час операцій, жертв аварій і катастроф та поранених внаслідок ворожих обстрілів.

14 червня, у Всесвітній день донора, у Києві відкрилася річна кампанія популяризації донорського руху "Розквітай". Під час заходу розгорнули фотовиставку "Побач" з портретами донорів та їхніми історіями, а також провели забір донорської крові.

Також у червні до Дня донора оголосили лауреатів щорічної премії ДонорUA Awards. Її отримали 47 донорів крові. Нагородження відбулося у Києві.

У вересні 2022 року Мінохорони здоров'я анонсувало старт кампанії "Твоя кров може воювати. Стань донором", якою закликає громадян ставати донорами крові для військових та постраждалих цивільних. Зазначається, що в умовах воєнного стану необхідне забезпечення донорською кров'ю та її компонентами.